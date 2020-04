Piráti v západní Africe expandují, ohrožují posádky i přeplněné sklady ropy

V prvním čtvrtletí roku 2020 došlo celosvětově k 47 pirátským útokům, což je o devět víc než minulý rok za stejný časový úsek, uvádí Mezinárodní námořní úřad. Vůbec největší aktivitu piráti vyvíjejí v Guinejském zálivu.

Ten je obklopen osmi státy, které vyváží ropu. V roce 2019 zde došlo k 90 procentům všech mořských únosů. Zatímco v roce 2018 bylo v zálivu uneseno 78 námořních posádek, minulý rok jich bylo 121, píše CNBC.

„Trend narůstajících případů pirátství bude v Guinejském zálivu pokračovat tento i příští rok. Regionální bezpečnostní síly jsou totiž omezeny nedostatkem odpovídajícího vybavení a nejsou schopny účinně řešit pirátství,“ uvádí Alexandre Raymakers hlavní analytik z Verisk Maplecroft.



„Mezinárodní pomoc do Guinejského zálivu nedosáhne, protože mezinárodní lodní trasy se této oblasti vyhýbají. Regionální lodní doprava i dodavatelé ropy a zemního plynu by měli počítat s narušenými logistickými řetězci a zvýšenými náklady v podobě výkupného, které piráti požadují za osvobození posádek.“

Zatímco dříve se piráti omezovali na nájezdy ropných tankerů, kolaps cen ropy v roce 2015 je donutil změnit strategii, zaměřili se na únosy posádek, zdůrazňuje Raymakers. „Místní piráti své taktiky nijak zvlášť nemění. Jsou povzbuzeni pravidelnými platbami výkupného, proto se snaží rozšiřovat svou síť,“ píše Raymakers.

Na rozdíl od somálských pirátů nemají nigerijští námořní lupiči vlastní zabezpečené přístavy ani plážové oblasti, kde by mohli ukrýt zajaté lodi. To znamená, že plavidlo ani jeho obsah nemohou dlouho zadržovat. Právě lodní posádka je v tomto případě výhodným prostředkem pro výkupné.

„Mezinárodní ropné společnosti jako je Shell, ExxonMobil, Total, Chevron nebo Eni, které operují právě v Gabonu, Rovníkové Guinei nebo Nigérii, jsou ohroženy sporadickými, ale vysoce rušivými případy pirátství na trasách dodavatelských řetězců,“ poznamenává Raymakers.

Podle něj se mnoho z výše jmenovaných společností poučilo a začalo zavádět bezpečnostní opatření, aby ochránily svá aktiva i místní personál. Problém budou mít menší dodavatelské společnosti, které jsou pro piráty snadnější kořistí.

Podle společnosti Verisk Maplecroft je možné, že po nedávném kolapsu světových cen ropy vezmou piráti útokem i tankery. Ty totiž nyní používají mezinárodní společnosti jako skladovací zařízení pro neprodanou ropu. „Posádky lodí a náklad v nich představují ideální a relativně jednoduché cíle pro piráty,“ uvádí ve zprávě Verisk Maplecroft.

Pesimistické zahájení týdne: ceny ropy zase klesají

S trochou nadsázky by se dalo říct, že ropné společnosti možná nájezdy na tankery nyní ocení. Skladovací kapacity jim totiž rychle docházejí. Ceny ropy na světových trzích zahájily týden dalším silným poklesem. Sílí obavy, že těžební škrty, na kterých se dohodli velcí producenti, nebudou stačit a že ropu čeká další výrazný cenový propad. Vyloučen tak podle analytiků není ani opětovný pokles ceny nejbližšího kontraktu do záporných hodnot.



Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v červnu dvě hodiny po poledni odepisovala zhruba 17,65 procenta a prodávala se za méně jak 14 dolarů (zhruba 350 korun) za barel. Severomořská ropa Brent ztrácela 4,90 procenta na 20,39 dolarů (téměř 511 korun).

Na cenu ropy má značný vliv hospodářský útlum v reakci na šíření koronaviru a následný propad poptávky. Mnoho těžebních firem v Severní Americe už kvůli tomu omezilo produkci a například Rusko bylo kvůli slabší poptávce nuceno snížit export.

Zásoby ropy ve Spojených státech se v týdnu do 17. dubna zvýšily na 518,6 milionu barelů. Jsou tak v blízkosti maxima 535 milionů barelů, na němž se ocitly v roce 2017. Zásoby se v USA skladují zejména v překladišti Cushing v Oklahomě, které je zároveň odběrným místem pro dodání ropy WTI obchodované na burze NYMEX.

Cena ropy WTI minulý týden klesla do záporných hodnot, což se zatím nikdy nestalo. Šlo o květnový, tedy nejbližší kontrakt, a obchodníci se ho zbavovali v obavách, že kdyby jej drželi až do konce platnosti, museli by ropu fyzicky převzít a pak by pro její uskladnění jen těžko hledali místo. Dali tedy přednost tomu, že raději zaplatí za to, že si od nich ropu těsně před skončením platnosti kontraktu někdo vezme.