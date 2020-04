Nakupujme ropu, vyplatí se to, vyzývá správa rezerv. Jenže nemůže

Pro mnohé státy jsou současné turbulence na trhu s ropou ideální příležitostí, jak doplnit své zásoby pohonných hmot i „černého zlata“ samotného. Podle informací iDNES.cz tak již učinila například Čína, která ropu skupuje ve velkém.

Po nákupu tak volá i Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Podle jejího šéfa Pavla Švagra se tak výhodná příležitost znovu naskytne jen stěží. Správa navíc má i skladovací kapacity – zvládly by uložit nejméně 100 tisíc tun ropy. K nákupu ale nejspíš nedojde.

„Bez souhlasu vlády nemohu takhle velký tendr vypsat,“ řekl iDNES.cz Švagr. O nákupu ropy totiž nerozhoduje SSHR, ale ministerstvo průmyslu a obchodu.

To se k němu přitom i přes doporučení expertů nedokázalo rozhoupat již déle než rok. Na to, že je teď možnost ropu levně nakoupit, ministestvo Švagr opět upozorňoval v březnu.

Ropa není priorita

Pokud by se stát rozhodl nakoupit například tzv. sladkou ropu, podle agentury ČTK by na 80 tisících tun oproti předchozím cenám ušetřil až 650 milionů korun. „Podle ministerstva ale nemá doplnění zásob v tuto chvíli kvůli boji s pandemií koronaviru prioritu,“ dodal Švagr.

„Stát musí primárně dbát o ochranu zdraví obyvatel, na kterou se nyní v kontextu s pandemií koronaviru soustředí,“ potvrzuje pro iDNES.cz mluvčí ministerstva, Štěpánka Filipová.



I kdyby teď vláda navíc rozhodla o nákupu, nebylo by to tak lehké.Nemohlo by k němu totiž dojít hned. Státní rezervy nejsou schopné tak rychle zareagovat – správa by nejdříve musela vyhlásit výběrové řízení, a k nákupu by tak došlo až za několik měsíců.

Cena zakázky by se pak už neřídila tím, kolik ropa stojí teď. Namísto toho by se odvodila od toho, kolik bude stát v době dodání – a to může být klidně až za půl roku.

Stát přitom ropu nakoupit potřebuje. „Česká republika má nouzové zásoby ropy a ropných produktů na 84 dní fungování státu,“ popisuje Švagr. Nesplňuje tak směrnici Evropské unie, která nařizuje členským státům mít zásoby alespoň na devadesát dní. Nařízení ČR porušuje od jara 2017.

Ministerstvo však tvrdí, že by se stát v příštím roce mohl k požadovaným zásobám dostat. „Lze očekávat, že se současný a pravděpodobně i budoucí pokles dopravy příští rok promítne do výpočtu výše zásob v SSHR tak, že se jejich objem daleko víc přiblíží požadovaným 90 dnům,“ uvádí Filipová.