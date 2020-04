Pálení cigaret se starým kolkem se odkládá. Na pultech budou ještě měsíc

10:40 , aktualizováno 10:40

Cigarety se starým kolkem, tedy se starší sazbou spotřební daně, by se mohly prodávat až do konce června, což je o měsíc déle. V úterý to doporučil schválit sněmovní rozpočtový výbor. Zároveň navrhl do konce června prodloužit lhůtu pro stahování těchto cigaret z trhu. Za normálních okolností by byli prodejci nuceni zboží se starým kolkem odepsat a zničit.