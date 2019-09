Smrt při sexu jako pracovní úraz. Firma musí rodině vyplatit odškodné

Soud mezi francouzskou firmou TSO, která se zabývá výstavbou železnic, a rodinou jejího zaměstnance Xaviera X (příjmení soud nezveřejnil) se táhl přes šest let. Definitivní verdikt padl až v úterý. Nakonec jednání dopadlo ve prospěch rodiny tohoto francouzského inženýra.



Xavier X zemřel v únoru roku 2013 na služební cestě do města Meung-sur-Loire ve francouzském departmentu Loiret. Během vášnivého sexuálního aktu s místní ženou dostal infarkt, informuje britský bulvární deník Daily Mail. Zaměstnanec TSO přitom měl v Paříži, kde žil, manželku.



Podle francouzského práva je zaměstnavatel zodpovědný za všechny úrazy, které si zaměstnanec přivodí v průběhu služební cesty. Incident tak byl označen jako pracovní úraz a rodina zesnulého má díky tomu nárok na příspěvky jak od státu, tak i od TSO.



„Sex je součástí života“

To se však francouzské firmě nelíbilo. Případ se kvůli tomu pak několikrát ocitl u soudu – firma argumentovala především tím, že inženýr nebyl ve službě. Kromě toho se incident neodehrál v hotelu, který mu platila firma, a sex byl nemanželský. V roce 2016 však soud jednu z hlavních námitek smetl ze stolu s tím, že je „sexuální styk součástí normálního života, stejně jako sprchování nebo jídlo“.



To soudce potvrdil i na úterním jednání. TSO tak bude muset až do doby, kdy by se zesnulý dostal do důchodového věku, každý měsíc vyplácet jeho rodině 80 % platu, který před smrtí dostával. Ani poté to však pro firmu nekončí – podle rozhodnutí soudu bude dál rodině platit část důchodu zemřelého. Rozhodnutí je pravomocné.

Soud se při rozhodování odkázal na deset let starý judikát, podobný případ však řešil například i v roce 2017. Tehdy zaměstnanec francouzské firmy během pracovní cesty v Číně na disco party utrpěl zranění ruky. I tento muž dostal odškodnění – podle soudu nijak nezáleželo na tom, že byly dvě hodiny ráno a muž zjevně nepracoval.

V Česku by rodina odškodnění nedostala

Pokud by se případ stal v České republice, dopadl by soud pravděpodobně jinak. Podle tuzemského práva totiž musí pro to, aby se dal úraz považovat za pracovní, existovat přímá spojitost mezi pracovními úkony a prací. Jinými slovy – pokud se poškozenému podaří prokázat, že při zranění pracoval, má nárok na odškodnění.

V opačném případě pak zaměstnavatel za jeho zranění odpovědnost nenese. V případě pracovní cesty se sice situace drobně komplikuje, většinou je však jasné, zda se zaměstnanec zranil při práci, nebo ne.

„Je zřejmé, že ne vždy je možné celou pracovní cestu považovat za plnění pracovních úkolů,“ uvedl pro iDNES.cz Miroslav Diro z Hospodářské komory ČR. Upozornil na to, že se například nakupování potravin během polední přestávky v případě zranění jako pracovní doba nepočítá.

„Vždy je potřeba najít mezi škodou, tedy úrazem a jeho následky, místní, časovou a věcnou souvislost s pracovní cestou a výkonem pracovních povinností,“ doplnil Diro. Kdyby byl tedy Xavier X zaměstnancem české firmy, musela by rodina prokázat, že pohlavní styk patřil k jeho pracovním úkonům.