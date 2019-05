Mileniálové mají méně sexu než jejich předci. Bojí se rizik, tvrdí ekonomka

Důvodů může být vícero. Někteří to přičítají vysokým studentským půjčkám a helikoptérovému rodičovství (úzkostliví rodiče chtějí mít přehled téměř o všem, co jejich dítě dělá). Ve hře ale může být mnohem významnější faktor. Jde o jednoduchý koncept z finanční teorie, který dává vysvětlení pro všechno, co děláme: riziko, píše ekonomka Allison Schragerová pro server Quartz.

V oblasti rizika platí jednoduchá poučka – kdo chce víc získat, musí podstoupit větší riziko. A kdo se rizika bojí, musí se spokojit s menším výnosem (ať už jde o cokoli). Jak se to dá vztáhnout na sexuální život mileniálů?



Partnerské vztahy jsou riskantní. Protějšek vám může city opětovat, může vás ale také zcela odmítnout. Z příjemného vztahu může být jednou ošklivý rozchod. První rande může skvěle vyjít, ale také být divné a nepříjemné. Mileniálové (lidé, kteří vstoupili do dospělosti na počátku tohoto století) nechtějí riziko, že to nemusí vyjít, podstupovat. Randí méně, i když mají díky technologiím nevídané možnosti potkat se s více lidmi. Jsou liknavější v uzavírání manželství a nechce se jim setrvávat v dlouhodobých vztazích. Kvůli tomu všemu mají méně sexu.

Někteří komentátoři a ekonomové spekulují, že mileniálové se bojí rizika víc než předchozí generace. To je těžké zobecnit. Jedna věc, ve které ale ze srovnání se staršími vyčnívají je, že víc těží z toho, že neodcházejí od rodičů.

Dřív, když v televizi nic pořádného nedávali a videohry byly v plenkách, museli mladí pro zábavu a stimulaci, ať už dobou či špatnou, odejít do reálného světa. Dnes ale může každý zažít zábavný život, aniž by podstoupil rizika, která ho čekají za domovními dveřmi.

Podle některých může za pokles porodnosti on-line streamovací video služba Netflix. Páry spolu prý víc zábavu sledují na obrazovce, než aby si jí sami „vyráběli“. Pro lidi, kteří partnera stále hledají, nabízejí streamovací služby a videohry mnohdy větší hodnotu: naplňující domácí zážitky bez rizika. Podle jednoho výzkumu dokonce mladí muži méně pracují, jen aby měli víc času na hraní videoher. Ty jim tak nahrazují nejen lásku, ale i vydělané peníze.

I v této oblasti ale platí zmíněná poučka – kdo se chce vyhýbat riziku, musí počítat s tím, že zisk je omezený. Podstupováním rizika od života dostáváme víc a postupujeme vpřed. Večer strávený s Netflixem může být v tu chvíli příjemný, ale nedostatek sociálního kontaktu může nakonec vést k osamělosti a úzkosti, poznamenává Schragerová.

„Když mi bylo dvacet, říkali mi, abych si neplatila kabelovou televizi, jinak si zničím sociální život. Ve výsledku jsem tak kolikrát chodila na rande, protože v televizi nic nedávali. To by se dnes nestalo,“ vzpomíná ekonomka.