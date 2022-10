Nobelovu cenu za ekonomii získali Bernanke, Diamond a Dybvig za výzkum bank

„Moderní výzkum bankovnictví objasňuje význam bank i způsoby, jak je učinit odolnějšími v krizích a jak jejich pády finanční krize zhoršují. Základy tohoto výzkumu položili Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig počátkem 80. let. Jejich analýzy měly velký praktický význam pro regulaci finančních trhů a zvládání finančních krizí,“ uvedla komise pro udělování cen v prohlášení.

Podle oficiální tiskové zprávy tak letošní laureáti značně přispěli ke zlepšení pochopení role bank v hospodářství, a to zejména v průběhu finanční krize. Mezi stěžejní zjištění jejich výzkumu se řadí příspěvek o tom, proč je pro ekonomiky po celém světě klíčové vyhnout se bankovnímu kolapsu.

Devětašedesátiletý Ben Bernanke je americkým ekonomem a bývalým předsedou rady guvernérů americké centrální banky FED. Douglas W. Diamond, který je narozený taktéž v roce 1953, pak je dlouholetým profesorem financí University of Chicago Booth School of Business. Poslední držitel letošní Nobelovy ceny za ekonomii, Philip H. Dybvig (1955), je také profesorem v oblasti financí a bankovnictví, a to na Washingtonské univerzitě.

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 2022

Cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny, které ve své závěti z roku 1895 určil vynálezce dynamitu Alfred Nobel. Až od roku 1968 ji na vědcovu památku ustanovila švédská centrální banka, poprvé pak byla cena udělena v roce 1969.

Loňskou Nobelovu cenu za ekonomii získal Kanaďan David Card za studii ekonomiky práce a dvojice ekonomů Joshua Angrist a Guido Imbens za rozbor příčiny a následku při experimentech. Ti nastínili, jak je možné přirozené experimenty využívat k získání přesných závěrů o příčinách a následcích.

Pondělním oznámením držitele Nobelovy ceny za ekonomii skončil letošní seriál rozdílení těchto prestižních ocenění. Minulý týden byli postupně ohlášeni laureáti Nobelových cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.

Vedle medaile a diplomu na laureáty Nobelových cen čeká i finanční prémie, která činí deset milionů švédských korun, což je v přepočtu asi 25 milionů korun. Slavnostní předávání Nobelových cen se uskuteční 10. prosince, v den výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela.