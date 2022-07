Ministři států Unie budou jednat o ruském plynu, věří v kompromisní plán

Unijní exekutiva již navrhla, aby členské země sedmadvacítky kvůli očekávanému výpadku dodávek z Ruska omezily od srpna do března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z minulých pěti let. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným.

Některým státům se však nelíbí, že by měl být závazek pro všechny stejný, další mají pochybnosti o tom, zda má komise dostat právo nařizovat omezování spotřeby. Diplomaté očekávají, že se v upravené verzi objeví řada výjimek, například pro země s velkými zásobami plynu nebo pro státy, které tento zdroj vyvážejí.

Výsledný kompromis obsahuje proti původnímu návrhu EK podstatně více výjimek a zpřísňuje také podmínky, za nichž mohou být státům uloženy povinné úspory. Stav plynové nouze má vymáhat pouze Rada EU, tedy zástupci členských států, nikoliv samotná Komise, jak předpokládal původní plán.

Během konzultací stálých zástupců členských států se ukázalo, že velká část zemí považuje solidaritu při zacházení s potenciálně nedostatkovým plynem za nesmírně důležitou a chce plynem šetřit. Kromě Maďarska vyjádřily v poslední době zásadní výhrady pouze tři další členské státy, uvedla DPA.