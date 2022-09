V prvních hodinách poté, co vyšlo najevo fatální poškození plynovodů Nord Stream, se hojně spekulovalo o tom, že může jít jak o ruskou, tak protiruskou sabotáž. To, že se jedná o akci namířenou proti Rusku, nevylučoval například energetický expert bruselského think tanku Bruegel Simone Taglipietra.

Akci musely provést státní vojenské složky, nikoli jen tak nějací „privátní“ teroristé či záškodníci.