KitKat už nebude Fair trade. Konec spolupráce ovlivní tisíce farmářů

Sušenky KitKat by měly být nově vyráběny z kakaa pocházejícího z farem, které spadají pod neziskovku Rainforest Alliance. Společnost Nestlé, která již s Rainforest Alliance spolupracuje při výrobě pochoutek Aero nebo Yorkie, uvedla, že KitKat začne kakao z Rainforest Alliance farem odebírat v říjnu.

Šéf Fairtrade Foundation, Michael Gidney, uvedl, že pro farmáře z Pobřeží slonoviny, od kterých dosud KitKat kakao bral, bylo rozvázání spolupráce zdrcující zprávou.

Pracovní vztah Nestlé a farmářů na Pobřeží slonoviny pomohl oblasti a tamním vesnicím k zavedení elektřiny a čerpadel. Rozhodnutí tuto spolupráci ukončit je tak pro ně velká rána. Michael Gidney šéf Fairtrade Foundation

„Tohle není nikdy jednoduché. Ale teď, v časech kdy jejich země čelí jedné z vůbec nejhorších krizí, je to ještě o to horší,“ řekl Gidney pro list The Guardian.

„Pracovní vztah Nestlé a farmářů na Pobřeží slonoviny pomohl oblasti a tamním vesnicím k zavedení elektřiny a čerpadel. Rozhodnutí tuto spolupráci ukončit je tak pro ně velká rána,“ dodal šéf Fairtrade.

Podle Simona Billingtona, který je v Nestlé manažerem pro globální trh, si je firma vědoma toho, že odloučení bude mít na farmáře vliv. Zároveň se však údajně snažila dopady co možná nejvíce zmírnit.

Fair trade Fair trade neboli férový trh je způsob obchodu, který zaručuje pěstitelům a řemeslníkům z méně vyspělých zemí spravedlivé podmínky. Mají jistotu, že své výrobky neprodají za cenu pod výrobními náklady. Dostávají také příspěvek na rozvoj své komunity. Zakázána je dětská práce, podmínkou je šetrnost k životnímu prostředí. Faitradové suroviny a výrobky nabízejí některé obchodní řetězce i kavárny. Štítek označující Fair trade výrobky je často viditelný právě na čokoládě, banánech, kávě nebo kakau.

„Pokud by měli naši dosavadní farmáři zájem, můžeme jim poskytnout finanční podporu a pomoct jim získat certifikát u Rainforest Alliance,“ uvedl Billington.

Nestlé také uvádí, že rozhodnutí ukončit spolupráci s Fairtrade Foundation nepramení z toho, že by se společnost v příštím roce chystala ušetřit peníze a nebo výrazně měnit množství odebíraného kakaa. Zároveň dodává, že hodlá investovat do podpory farmářů a pěstitelských komunit.

„Naše rozrůstající se spolupráce s Rainforest Alliance podtrhuje, jak je pro nás důležité odebírat kakao udržitelně a ekologicky. Naše partnerství s Fairtrade sice končí, ale mezinárodní dodávání kvalitního a životnímu prostředí příznivého kakaa pokračuje,“ dodal Billington.

Důvodem ukončení spolupráce mohou být podle některých analytiků obavy z toho, že Fairtrade Foundation nevyužívá finance od firem tak, jak slibuje. Kromě výrobní ceny totiž musí prodejci v programu platit i tzv. „premiovou“ částku, kterou má Fairtrade využít na zlepšování prostředí, ve kterém farmáři žijí –⁠ například na stavbu škol a nemocnic. Nestlé ale tyto spekulace prozatím nepotvrdilo.

Nestlé není jedinou firmou, která v posledních letech spolupráci s Fairtrade rozvázala. V roce 2017 spolupráci ukončila například značka Sainsbury’s, druhý největší maloobchodní řetězec Velké Británie. Krátce na to pak od Fairtrade odstoupila i firma Mondelez, pod kterou spadají třeba čokolády Milka a Figaro nebo sušenky Opavia.