Ze dvou tankerů je za rok šedesát. Záhadní Indové čarují s ruskou ropou

Ještě v roce 2021 vlastnila společnost Gatik jen dva ropné tankery. Do dubna letošního roku se ale tento počet rozšířil na 58 a hodnota této flotily se podle odborníků z analytické společnosti VesselsValue aktuálně pohybuje okolo 1,6 miliardy amerických dolarů (zhruba 35 miliard korun). Informoval o tom deník Financial Times.

Celkový původ společnosti Gatik Ship Management je ale velkou záhadou. Firma se neobjevuje v žádném oficiálním podnikovém indickém rejstříku. Jedna z mála informací o této společnosti je, že své sídlo sdílí se společností Buena Vista Shipping, která ještě před dvěma lety vykázala majetek v hodnotě zhruba 100 tisíc dolarů (asi 2 120 000 korun).

I proto si odborníci z oboru lámou hlavu nad tím, kdo za tak rychlou expanzí Gatikovy flotily vlastně stojí. Podle analytiků a obchodníků by to mohl být ruský ropný gigant Rosněfť, neboť firemní flotila sloužila během uplynulých měsíců právě zejména k přepravě ropy z Ruska, a to hlavně do indických přístavů. Přesná povaha vztahu mezi oběma významnými hráči je ale prozatím oficiálně nejasná.

Velká závislost na Rosněfti

Analýza společnost Kpler ukazuje, že indická flotila zvládla za loňský rok přepravit minimálně 83 milionů barelů ruské ropy a ropných produktů. To je dost na to, aby kupříkladu zvládla pokrýt celkovou dvouměsíční poptávku po ropě ze strany Spojeného království. Více než polovina této suroviny přitom pocházela právě z ruské Rosněfti a předpokládá se, že reálné hodnoty jsou oproti statistikám společnosti Kpler ještě dramatičtější.

„Po uvalení sankcí ze strany Západu bylo něco takového asi nevyhnutelné. Ruské firmy chtěly i nadále promlouvat do sektoru lodní přepravy. Právě indická společnost Gatik je toho asi tím nejlepším příkladem. Jde o společnost ze země, která má vůči současnému ruskému režimu přátelské postavení. Za necelý rok nakoupila obrovské množství tankerů a téměř výhradně obsluhuje právě ruské zdroje,“ uvedl pro deník Financial Times analytik společnosti Kpler Viktor Katona.

Ruská ropa z EU do Indie

Právě západní sankce vůči ruskému sektoru s ropou po zahájení války na Ukrajině během února loňského roku zásadně přeměnily fungování tohoto trhu. Evropská unie uvedla do praxe cenový strop na ropu, kterou zpracovávají evropské společnosti. Cílem zemí EU do budoucna je úplné odstřihnutí od všech ruských fosilních zdrojů, a to jako odplata za situaci na Ukrajině. Indie ale zareagovala zcela opačným způsobem a dovoz ruské ropy do země navýšila.

Indie zároveň čerpá i z toho, že Rusko prodává Indii svou ropu s výraznou slevou, a to zvlášť při porovnání s dalšími mezinárodně významnými kupci. Během prvního čtvrtletí letošního roku platila Indie za jeden barel ropy zhruba 48 dolarů (asi 1 tisíc korun). Celosvětový průměr ale podle výzkumu Kyjevského ekonomického institutu byl o deset dolarů vyšší.

Indie tak díky tomu v posledních měsících absorbovala vekou část uralské ropy, kterou Rusko dříve vyváželo od Evropy. Indické rafinérské společnosti si ale stěžovali na to, že ruská směs je těžká a ucpává kvůli tomu jejich zařízení.