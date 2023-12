Britská IKEA rozdává obří masové koule, má i vánoční stromky pro vegany

Gigantická masová koule vypadá impozantně, IKEA však neupřesnila její hmotnost. Podle odhadů je to kolem pěti kilogramů a najedlo by se z ní nejméně pětadvacet lidí. Podmínkou pro její získání je však vítězství ve vánoční soutěži. Ta nabádá soutěžící lajkovat příspěvky společnosti na různých sociálních sítích, komentovat je a označit přátele, s nimiž se o případnou výhru plánují podělit. Informaci přinesl list The Washington Post.

Informace o obřích masových koulích ovšem okamžitě zavdaly ke spekulacím, zda nejde jen o vtip. O uplynulém víkendu však společnost odhalila právní podmínky své soutěže. „Krůtí koule jsou skutečné!“ uvedla firma v příspěvku na Instagramu. „Jsou velké. Jsou chutné. A mohou být vaše!“ dodala. Upřesnila, že výherci si však musí své ceny vyzvednout v prodejnách řetězce pouze ve dnech 22. a 23. prosince.

Masové kuličky IKEA jsou mezi zákazníky nábytkářské prodejny populární všude, kde firma má svoje obchody. Recepty se však liší podle konkrétní země. V Indonésii je recept například upravený tak, aby vyhovoval islámským náboženským požadavkům.

V roce 2015 řetězec uvedl na trh jejich rostlinnou variantu. Právě z těchto kuliček se skládají netradiční vánoční stromky, které mohou soutěžící také vyhrát.

Někteří zákazníci přiznali, že do obchodů IKEA chodí výhradně kvůli masovým kuličkám. Během pandemie covidu společnost dokonce zveřejnila recept, aby si je jejich milovníci mohli připravit doma, když obchody byly zavřené.

Redaktorům listu The Washington Times obří masová koule nedala spát, a tak firmu mailem kontaktovali s žádostí, kolik přesně výrobek váží a hlavně jak se dá připravit tak, aby byla uvnitř hotová, ale zvenku nebyla spálená. „Mohla by se upéct v parní troubě, aby si udržela svou vlhkost, navrhoval jeden z redaktorů. „Také by šla připravit ve fritéze,“ navrhoval další.

Také na sociálních sítí vyvolala netradiční nabídka švédského řetězce mnoho otázek. „Kolik budeme potřebovat omáčky?“ ptal se jeden z diskutujících. Další zase navrhoval, že k transportu koule domů bude třeba objednat Uber XXL.

Jen na Instagramu měla soutěž v úterý odpoledne téměř deset tisíc reakcí, uzavírá americký list.