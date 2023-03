KOMENTÁŘ: Bruselské ideje za český plat. Poslanci nepochopili úroveň příjmů

Na každý průšvih musí být nejméně dva. Jeden, co to vymyslí, a druhý, který to schválí. Evropský parlament nedávno schválil předběžné znění směrnice o povinných bezemisních stavbách se slunečními elektrárnami na střechách. Včetně objektů starších, které se musí rekonstruovat, zateplit a „zafotovoltaičnit“. Rychle, do roku 2028. Kdo to vymyslel? Evropská komise.

Jsou slušně zajištěni po zbytek života. Mohou pak snadno získat pocit, že vykonávají své poslání ne ve prospěch svých voličů, ale celého lidstva, a to za odměnu přiměřenou tíze poslání.