Evropská investiční banka Česku poskytne přes 30 miliard, stejně jako loni

Za celou skupinu EIB, tedy za Evropskou investiční banku a dceřiný Evropský investiční fond, činily loni tyto investice přes 1,2 miliardy eur (30 miliard Kč), což odpovídá 0,5 procenta českého HDP.

Přesná výše investic i pro tento rok bude podle něj záviset na předložení solidních a financovatelných projektů ze strany partnerů z českého soukromého a veřejného sektoru. EIB nemá pro jednotlivé země stanoveny žádné investiční kvóty.

„Reagujeme na požadavky našich místních partnerů. Čím více kvalitních a udržitelných projektů od českých partnerů obdržíme, tím více budeme do české ekonomiky moci investovat,“ uvedl Werner Hoyer.

Energetická nezávislost

Obecně chce EIB udělat více pro energetickou nezávislost Evropské unie i samotné ČR. „Musíme ještě více podporovat Ukrajinu a urychlit opatření v oblasti ochrany klimatu. To jsou naše priority,“ poznamenal Hoyer.

Klíčovou prioritou pro Česko je podle něj také zajištění spravedlivé a férové transformace v regionech, které jsou závislejší na fosilních palivech, tzv. uhelných regionech. Letos podepsala EIB s lokálními partnery, ČSOB, společností ČSOB Leasing, Českou spořitelnou a firmou SGEF, čtyři úvěrové linky za celkem 570 milionů eur (14,2 miliardy Kč).

Hoyer připomněl, že od roku 1992 EIB do české ekonomiky investovala 24 miliard eur (600 miliard korun). Investice podle něj pomohly téměř všem klíčovým odvětvím ekonomiky, dopravě, energetice, malým a středním podnikům, rozvoji měst a inovacím v ochraně klimatu.

Za posledních deset let EIB v ČR investovala deset miliard eur (250 miliard Kč), z čehož více než polovina byla určena na podporu malých a středních podniků. „Dalších 1,8 miliardy eur (45 miliard Kč) jsme investovali do modernizace energetického sektoru v ČR a 1,3 miliardy eur (32,5 miliardy Kč) do zlepšování její dopravní infrastruktury,“ podotkl Hoyer.

Loni EIB podepsala mimo jiné tři úvěry, jež budou mít podle Hoyera mimořádný přínos pro českou ekonomiku. Národní rozvojové bance poskytla 200 milionů eur (pět miliard Kč) pro menší a středně velké veřejné projekty. Obce díky nim získají přístup k financování investic do vlastního rozvoje, ale i peníze pro další klíčovou oblast - na projekty zvyšování energetické účinnosti.

„Kromě toho jsme v ČR podepsali první ‚zelenou‘ půjčku a investovali 142 milionů eur (3,55 miliardy Kč) do společnosti ČEPS na modernizaci její distribuční sítě. V neposlední řadě jsme investovali 400 milionů eur (deset miliard Kč) do společnosti ČEZ s cílem rozšířit a posílit její energetickou síť,“ upozornil Hoyer.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává peníze na kvalitní projekty, a přispívá tím k dosažení politických cílů EU.