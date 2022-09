Střet dvou stropů. Jeden je pro spotřebitele, druhý pro výrobu

Český plán představený kabinetem Petra Fialy se týká konečných cen pro spotřebitele. Ti by měli za silovou elektřinu včetně DPH platit maximálně 6 korun za kWh, po započítání všech poplatků reálně sedm až devět korun.

Evropský plán naopak počítá s omezením nadměrných příjmů výrobců energií. Pro ně by podle oficiálního dokumentu Evropské komise měl platit limit 180 eur za MWh.

A právě tato částka způsobila rozruch. Český strop totiž po odečtu daně a přepočtu přibližně odpovídá částce 200 eur za MWh. Neměly by tedy i české domácnosti platit nakonec méně, než kolik jim premiér v pondělí slíbil?

Změny ještě nastat mohou, český energetický strop čeká ještě pouť Sněmovnou a Senátem, nad eurořešením se zase musí najít shoda všech 27 členských států. Zásadní rozdíl je ovšem v tom, že plán šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové nepředstavuje zásah do tržních cen.

Ty se mají dál tvořit podle nabídky a poptávky na trhu, dál do nich budou promlouvat svou vysokou cenou i tzv. závěrné plynové elektrárny. Role onoho 180eurového stropu je jediná. Veškeré výnosy, které na burze utrží výrobci energií z levných zdrojů (jako je jádro, voda, soláry či uhlí) nad tuto mez, odvedou do speciálního fondu a jednotlivé země je použijí na kompenzace cen pro odběratele.

Materiál Evropské komise počítá se spuštěním limitu na příjmy z neplynových elektráren nejpozději k 1. prosinci. Platit by měl zatím do konce března, před tímto termínem ho politici vyhodnotí. Pokud by běžel celý rok, měl by podle eurokomisařky pro energetiku Kadri Simsonové výtěžek z odvodu nadlimitních příjmů dosáhnout 117 miliard eur, tedy zhruba tři biliony korun.

Přímý cenový strop energií pro koncové evropské zákazníky nezmínila ve svém středečním projevu ani von der Leyenová ani Simsonová. „Evropská komise navrhne strop 180 €/MWh na výrobní cenu – cokoliv nad tuto cenu výrobci odvedou do státních rozpočtů. Každá vláda si pak určí cenový strop pro zákazníky podle svého uvážení. Strop pro výrobce financuje strop pro lidi,“ komentoval na Twitteru prezident Svazu obchodu Tomáš Prouza.

Evropská komise chce mimo jiné stanovit i parametry povinného omezení spotřeby elektřiny, které se má týkat běžného provozu i nejvytíženějších hodin. Zástupci unijních vlád budou o návrzích jednat na dalším mimořádném zasedání, které svolal český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na 30. září. Někteří odborníci ale s dosavadním postupem Evropské unie nesouhlasí.

„Komise neřeší příčinu, a tedy špatně nastavené parametry trhu. Energetika je svázána obrovským množstvím regulací, které se navíc stále mění. V odvětví, kde je standardní doba investičního cyklu více než dvacet let, u jádra asi padesát let, to fungovat nemůže, když se v průměru každých pět let mění pravidla,“ dodal pro iDNES.cz akademik Lubomír Lízal z ČVUT.