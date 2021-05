KOMENTÁŘ: Velká patentová loupež. Zmizí motivace vyvíjet vakcíny proti mutacím

Přes sto rozvojových zemí včetně Indie volá po uvolnění patentů pro vakcíny proti covidu. Vyspělé státy byly až donedávna zdrženlivé, ale v posledních dnech se situace mění. Po americké vládě se o věci diskutovalo i na půdě EU. Německu se zatím podařilo přesvědčit členské země Unie, aby se na stranu pozastavení patentů na vakcíny nepřipojily. Pokud by na půdě Světové obchodní organizace (WTO) k podobné dohodě došlo, umožnilo by to rychlejší výrobu prověřených vakcín v dalších státech.

Bez patentů by stěží mohl fungovat technologický pokrok jako takový. Marek Loužek ekonom, VŠE a ČVUT