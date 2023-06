Výroba zboží se navrací stále blíže místům spotřeby, zjistil průzkum

Podle britské průmyslové skupiny Make UK výroba zboží co nejblíže místa prodeje může snížit náklady. Hlavním důvodem pro místní výrobu je však podle průzkumu uskutečněného touto skupinou snaha vyhnout se problémům v delších dodavatelských řetězcích podobným těm, které způsobil covid-19 nebo válka na Ukrajině. Mezi výhody domácí výroby patří také nižší pravděpodobnost, že budou výrobky kopírovány, dále pak lepší kontrola kvality a menší dopad na životní prostředí.

Někteří vedoucí pracovníci se v současnosti dokonce více zabývají domácí výrobou než vlivem umělé inteligence na své podnikání. Řada bank také zaznamenala zmínky o trendu domácí výroby ve výsledkových zprávách o hospodaření firem z USA za poslední čtvrtletí. Finanční ústav Bank of America například uvedl, že počet zmínek o tzv. reshoringu, kdy společnosti přesouvají výrobu ze zámoří do zemí, kde se zboží prodává, se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 128 procent. Zmínky o umělé inteligenci pak o 85 procent.

Tento trend zaznamenala ve svém průzkumu také největší švýcarská banka UBS. Ta se dotazovala více než 1 600 vedoucích pracovníků z celého světa a zjistila, že blíže k domovu chce přesunout části dodavatelského řetězce celkem 78 procent manažerů v Evropě, 70 procent v USA a 54 procent v Číně.

Roli hrají i sítě

„Model výroby zboží v zámoří a jeho přepravy do míst, kde se prodává, je nefunkční,“ myslí si odborník na oděvní průmysl Bill McRaith. Sám je bývalým ředitelem oddělení, které má na starosti dodavatelské řetězce ve firmě PVH, majitele značky Tommy Hilfiger. Firmy teď podle něj musejí zadat objednávku až pět měsíců předem a věřit, že se zboží prodá. V oděvním průmyslu tak dochází k nadměrným i nedostatečným objednávkám zásob zhruba o 20 až 25 procent. „Firmy budou část zboží dál nakupovat v zahraničí a část se bude vyrábět poblíž místa prodeje,“ říká McRaith.

Přesun výroby blíže k místům prodeje u oděvů také podporuje vliv TikToku. „Běžné oděvy, jako jsou bílé košile, by se mohly dál vyrábět v zahraničí. Přesunout by se však měla výroba specifických módních výrobků, u kterých se může objevit poptávka prakticky přes noc díky tomu, že se objeví u influencerů na TikToku nebo jiných podobných aplikacích,“ uvedl McRaith. Firmy přesunem výroby mohou podle něj rychle reagovat na tyto změny v poptávce.

McRaith také upozornil, že pandemie urychlila některé obchodní trendy a že už nejde o to, že by značky říkaly spotřebiteli, co má kupovat, ale spotřebitel říká značkám, co chce kupovat. Celý obchodní model se tak obrátil. „Současné dodavatelské řetězce byly vytvořeny ještě pro starý model,“ dodává.

Podle lobbistické skupiny Reshoring Initiative budou americké výrobní společnosti nabírat rekordní počty zaměstnanců. Loni oznámily, že vytvoří asi 360 000 míst, což bylo o 53 procent více než v roce 2021. Údaje zahrnují pracovní místa ve výrobě v USA vytvořené domácími i zahraničními společnostmi. Nejvíce míst ohlásili výrobci elektrického vybavení, hlavně baterií pro elektromobily. Následovali výrobci počítačových produktů včetně čipů.