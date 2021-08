Čína představila pětiletý plán regulací, posílí dohled nad ekonomikou

Desetibodový plán sice neuvádí konkrétní pokyny a opatření, rozsáhle však popisuje oblasti, na které je potřeba se do roku 2025 zaměřit. Mezi důležitá odvětví řadí vědu, technologické inovace, kulturu i vzdělávání. Pro digitální ekonomiku, tedy pro oblasti internetového finančnictví, cloud computingu a velkých dat, chystá nový právní rámec, píše BBC.



Od pevnějších pravidel, která mají v následujících měsících a letech přijít, si Peking slibuje posílení národní bezpečnosti, přehlednější hospodářskou soutěž, ale i větší sociální stabilitu v zemi. V plánu se jako cíl uvádí vybudování „moderního regulačního prostředí“, které by splňovalo „rostoucí požadavky lidí na dobrý život,“ informují Financial Times.

Jeden krok za druhým

Představení plánu navazuje na kroky Pekingu z minulých měsíců a týdnů. V červenci Čína zaklekla na trh se soukromým vzděláváním. Společnostem působícím v tomto odvětví zakázala generování zisku, navyšování základního kapitálu a obchodování na burze. Všechny soukromé firmy nabízející výukové programy musí být nově zaregistrovány jako neziskové organizace.

„Instituce, které vyučují předměty školních osnov, nesmějí být veřejně obchodovány; kotované společnosti by do těchto institucí neměly investovat a zahraniční kapitál je z těchto institucí vyloučen,“ uvádí se v pravidlech představených v červenci. Od převedení soukromé výuky do neziskové oblasti si Peking slibuje větší cenovou dostupnost vzdělávání.

Po uveřejnění regulace se akcie dotčených firem prudce propadly. Trh se soukromým vzděláváním se přitom v Číně až dosud těšil překotnému rozvoji a přitahoval miliardové investice z celého světa.

S přísnějšími pravidly se potýkají i čínské technologické firmy. U několika z nich Peking před nedávnem zahájil antimonopolní vyšetřování. Technologický gigant Alibaba již v dubnu dostal pokutu 18 miliard jüanů (zhruba 60 miliard korun) za zneužívání své dominantní pozice na trhu.

Další z čínských obrů, společnost Tencent, musí na pokyn Pekingu ukončit exkluzivní smlouvy týkající se licencování hudby, které firma v minulosti uzavírala se světovými vydavatelstvími.