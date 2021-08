Čínská vláda označila videohry za drogu. Akcie vývojářů se propadly

Hodnota akcií dvou největších čínských firem zaměřujících se na herní průmysl klesla během posledních hodin až o deset procent. Společnost Tencent indexovaná na hongkongské burze se v úterý dopoledne obchodovala o téměř 33 hongkongských dolarů méně než v pondělí, což je v přepočtu asi 90 korun. Jde zhruba o sedmiprocentní ztrátu, informoval o tom server BBC.

Podobně jsou na tom i akcie čínské firmy NetEase, která proti pondělku odepsala téměř osm procent. Investoři tak negativně reagují na zprávy čínských médií, která hry označila za návykové a za „elektronické drogy“.

Čínský státní deník Economic Information Daily uvedl, že místní náctiletí jsou závislí na online hraní. Některé z nich podle listu tráví hraním i více než osm hodin denně. „Žádný průmysl se nesmí rozvíjet tak, aby ničil celé generace,“ stálo ve článku státního listu. Ten rovněž volal po tom, aby se předešlo negativním dopadům hraní na děti a jejich dospívání.

Nejvíce se opřel do populární hry Honor of Kings, za kterou stojí společnost Tencent. Podle čínského státního média totiž čínští studenti hrají právě tuto hru až příliš často.

Společnost Tencent, která je jedním z internetových gigantů v zemi středu, v reakci na tento článek pouze uvedla, že chystá nová opatření, díky nimž ztíží přístup dětí ke hře i sníží čas, který nad ní stráví. Podobná omezení chystá i u dalších online her. Dětem do dvanácti let třeba zabrání, aby utrácely ve hrách peníze.



Vývojářský behemot Tencent již minulý týden zaznamenal pokles svých akcií poté, co jí stát nařídil ukončit všechny exkluzivní smlouvy se světovými nahrávacími labely. Vláda se tímto způsobem snaží omezit její vliv i v segmentu streamované hudby. Ten společnost momentálně ovládá z osmdesáti procent.



Během minulého týdne čínská vláda oznámila, že se zaměří také na soukromé vzdělávání. Společnostem působícím v tomto odvětví země zakáže zakáže zisk, navyšování základního kapitálu nebo obchodování na burze. I tehdy reagovaly akcie dotčených společností značným poklesem.



Čínské úřady totiž chtějí z firem, které nabízejí například doučování školních předmětů, udělat neziskovky. Důvodem je snaha komunistické strany zvrátit úbytek tamní populace, čehož chce mimo jiné dosáhnout tím, že udělá vzdělávání dětí dostupnějším.