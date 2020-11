Drtivá většina slev během Black Friday může být falešná, varuje studie

Black Friday, jedna z největších slevových akcí v roce, letos připadá na pátek 27. listopadu. Kromě Spojených států, odkud akce černý pátek pochází, zbrojí na návaly nakupujících prodejci po celém světě, včetně Česka. Zákazníky lákají na snížené ceny, které však ve skutečnosti slevami být nemusí.

Upozorňuje na to studie britské spotřebitelské společnosti Which?, o níž informovala BBC. Analytici v rámci ní sledovali ceny produktů od Amazonu a dalších maloobchodních prodejců během jednoho roku. Pouze tři výrobky ze zkoumaných 219 byly nejlevnější během akce Black Friday, zbytek šlo za „výprodejovou“ cenu pořídit i jindy. Mnohdy se cena produktu dostala během roku na ještě nižší úroveň.

Studie Which? uvádí jako příklad kávovar De’Longhi, jejž britské obchodní domy John Lewis nabízely během loňského černého pátku za 1 285 liber (37 700 korun). Během půlroku před slevovou akcí však stál stejně, či méně, minimálně 35krát. Během loňského května a června cena dokonce spadla pod 1 200 liber.

Někteří se uchýlí k navýšení původní ceny místo nabízení menších a udržitelných slev. Mnohdy tak kvůli obrovským slevám dojde při výpočtu finální ceny zboží ke zdvojnásobení původní ceny. Pavel Peterka Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA)

„Nabídky, které vypadají výhodně, mnohdy výhodné nejsou. Nenechte se oklamat časovým omezením a pokud sháníte něco konkrétního, udělejte si nejdřív průzkum,“ uvedla Natalie Hitchinsová z platformy Which?.

Falešné slevy se objevují i v Česku

Podle analytika Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) Pavla Peterky se podobné „falešné“ slevy objevují i na českém trhu. „Spotřebitelské organizace na to každoročně upozorňují. Co se týče slev, český trh je navíc velmi specifický. V loňském roce tvořily slevové akce více než 50 procent celkových tržeb obchodních řetězců. Akce jsou pro obchodníky zajímavou cestou do peněženek zákazníků, někdy jedinou,“ říká Peterka.

Výjimkou podle něj nejsou ani slevy přesahující 90 procent, což však pro obchodníky není dlouhodobě udržitelné. „Proto se někteří uchýlí k navýšení původní ceny místo nabízení menších a udržitelných slev. Mnohdy tak kvůli obrovským slevám dojde při výpočtu finální ceny zboží ke zdvojnásobení původní ceny,“ tvrdí Peterka.

Z dat srovnávače cen Heureka.cz vyplývá, že v Česku dosahují reálné slevy během Black Friday v průměru 19 procent. Podle šéfa Heureky Tomáše Bravermana jde především o marketingovou akci, která má lidi motivovat k nákupu. Heureka už loni zjistila, že ceny zboží u jednotlivých prodejců se mohou lišit od průměru až o 50 procent. Produkty, které někteří prodejci nabízejí s poloviční slevou, lze tak za stejnou cenu sehnat v jiných e-shopech běžně. „Přesto, anebo právě proto, je potřeba mega slevy a jejich výhodnost pořádně ověřovat,“ řekl Braverman pro ČTK.

Letošní Black Friday významně ovlivní pandemie a zavřené obchody. „E-shopy přišly v hlavní sezoně o výraznou část konkurence v podobě kamenných obchodů. I přesto, že budou online prodejci nabízet podobné slevy jako v minulých letech, jejich obraty budou díky současnému stavu rekordní,“ uvedl dříve výkonný ředitel společnosti Shoptet Miroslav Uďan. Podle odhadů Shoptetu vzrostou útraty zákazníků meziročně o čtvrtinu a poprvé přesáhnou miliardu korun.