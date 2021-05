Cestování už nikdy nebude jako před pandemií, říká zakladatel Airbnb

„Neznamená to, že cestovní ruch je mrtvý, jen to už asi nikdy nebude takové, jako jsme to znali předtím,“ řekl v rozhovoru pro CNN generální ředitel Airbnb Brian Chesky. Podle něj se totiž změnil přístup mnoha lidí, především v oblasti pracovních cest.

„Mnoho lidí je už přes rok doma a došlo jim, že kvůli pracovní schůzce nemusí někam létat, ale mohou schůzku realizovat na dálku,“ řekl Chesky. Podle něj právě díky tomu mnoho lidí začalo být více flexibilní a více si vybírá, jak chce trávit svůj čas, kde bude žít a kam bude cestovat.

„Myslím si, že v současné situaci si lidé uvědomili, že se už nechtějí vzdát svého nově nabytého komfortu a to výrazně poznamená i jejich rozhodování, jak moc a kam cestovat,“ říká Chesky.

Společnost Airbnb si navzdory pandemii stále vede dobře. I přesto, že ztratila v minulém roce mnoho klientů, má pořád větší hodnotu než hotelové sítě Marriott, Hilton, Hyatt a InterContinental Hotels dohromady. I bez úplného obnovení zahraničních cest je značka zhruba na stejných číslech, jako byla před covidovou pandemií v roce 2019.

Podle Cheskyho navíc sice opadlo krátkodobé cestování, ale přibylo dlouhodobých pobytů. Na tiskovém prohlášení uvedl, že v prvním čtvrtletí letošního roku byla téměř čtvrtina pobytů delších než 28 dní.

Podle společnosti, která momentálně působí ve 220 zemích a regionech, je teď hlavním klíčem k obnovení cestování flexibilita. Airbnb proto plánuje mnoho změn a vylepšeních, které by napomohly hostům i hostitelům zkvalitnit a zpřístupnit služby. Mezi novinky tak zahrne i nové způsoby vyhledávání ubytování a také zjednoduší proces přijímaní nových nabídek pobytů.