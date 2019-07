Test online obchodů s módou: nové triko máte doma druhý den i za tři týdny

Proč se vyplatí nakupovat online? 1. Největší výběr

Internet můžete vnímat jako nekonečné skladiště, kde na pár kliknutí najdete tisíce a tisíce triček, šatů, kabátů nebo tenisek. Stačí zboží dobře filtrovat a řadit. 2. Úspora času...

Zatímco výprava do kamenného obchodu vás obere o desítky minut i hodiny, na síti jsme nakoupili v řádu minut. To oceníte zvlášť před Vánocemi, dovolenou nebo s malými dětmi. 3. ... i peněz

Obchodníci na internetu ušetří za platy zaměstnanců i za nájmy. A vy můžete ušetřit vzájemným porovnáváním nabídek jednotlivých e-shopů. 4. Bohatá fotogalerie

Snímky z mnoha úhlů, na modelkách, lupa, někdy i krátká videa – to všechno vám může maximálně přiblížit oblečení, které se chystáte koupit. Některé e-shopy využívají i sociální sítě, kde zveřejňují své fotky oděvů skutečné zákaznice. 5. Co si myslí ostatní

Zákazníci se v nekonečném prostoru internetu rádi dělí o zkušenosti s výrobky i službami, stačí hledat a pečlivě pročítat. 6. Recenze obchodníka

Prověřit si přitom můžete i samotný e-shop. Například cenový srovnávač Heureka uděluje obchodníkům označení Ověřeno zákazníky. 7. Diskrétní nákup

Jsou druhy oblečení, jejichž nákup možná nechcete tak úplně sdílet s rodinou ani cizími zákazníky, dokonce ani s všudypřítomnou prodavačkou. Na internetu jste sami. 8. Výběr dopravy i platby

V obchodě máte obvykle na výběr placení v hotovosti či kartou, přijet můžete autem nebo MHD. Na síti bývají možnosti větší, bonusem některých obchodů je navíc doručení jakékoliv objednávky zdarma. 9. Zboží až pod nos

Pokud nejste úplně v kondici, staráte se o malé dítě, máte starostí až nad hlavu nebo se nechcete vláčet s taškami, oceníte, že nákup za vás přiveze někdo jiný. A to doslova až k vám do obýváku. 10. Vrácení raz dva

Výhodou nákupu na síti je také možnost vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů. Mnozí obchodníci navíc tuto lhůtu dobrovolně prodlužují, takže pokud vám šaty nesedí nebo vám přijdou škaredé, prostě je vraťte a do dvou týdnů byste měli mít peníze zpět na účtu.