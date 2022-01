Jančura v roli číšníka. Před padesátkou koupil hotel v Rakousku

Jančura tak navázal na nákup prvních hotelů a penzionů v Česku, které od léta 2020 nabízel pod názvem Partyja.cz. Po investicích v zahraničí změnil název na RegioJet Hotels.

Nyní pracuje na propagaci a sám se ve dnech, kdy v hotelu je, věnuje hostům například jako číšník. Jelikož řízení RegioJetu se věnuje v posledních letech čím dál méně, mohl se do hoteliérství pustit naplno.

„Spoustu věcí se učím, jsou to obyčejné činnosti. Obyčejné podnikání po tom velkém má svoje kouzlo. Potkávám se u toho s lidmi a bavím se s nimi. Uvidím, jak dlouho mě to bude uspokojovat,“ řekl Jančura.

Romantické sny

Podle něj má spousta podnikatelů romantické sny. „A kdo si chce zkomplikovat život, tak s takovým podnikáním začne. Někdo si pořídí vinařství či restauraci, někdo dokonce fotbalový klub a nejčastěji to je hotel na pláži nebo na horách,“ vyjmenoval Jančura. Krásné na tomto podnikání je podle něj to, že na něm není nutné bohatnout, stačí mít na splátky.

Na hotel by nejspíš nedošlo nebýt pandemie covidu, která podnikání RegioJetu citelně zasáhla. Výkony v dopravě klesly a s tím i tržby. Jančura se loni v létě přesunul na chalupu do Beskyd a přemýšlel, co dělat.

Zjistil, že v Česku je na prodej řada podle něj předražených hotelů či penzionů. Místo aby se prodávaly za násobek provozního zisku jako firmy, majitelé ceny vyšroubovali tak, že dávají smysl jen při přestavbě na apartmány.

„Na což by si měli ochranáři v Krkonoších dát pozor, aby tu nebyly jen apartmány pro boháče, kteří sem přijedou jen na silvestra a hory udusí. V Rakousku jsou přestavby na apartmány zakázané. Mohou se stavět jen pod podmínkou, že budou sloužit k ubytování alespoň typu Airbnb,“ řekl Jančura.

Poohlédl se tak v Rakousku, koupil hotel tam a před Vánoci přijeli první testovací hosté zdarma. Rád by byl inspirací pro další, kteří by se do provozování hotelů v Rakousku chtěli pustit. „Rád poradím, protože v Rakousku je byrokracie větší než u nás. A je to skoro až policejní stát, na druhou stranu funkční,“ řekl Jančura.

„Hledal jsem koncept dlouhodobé udržitelnosti a postavil to na českých zaměstnancích. Když se pracuje v partě Čechů, je to příjemnější než pracovat pod rakouským vedoucím,“ míní podnikatel. V provozu se jich střídá osm s pracovní dobou 6,5 hodiny. „Chci, aby netrávili čas jen v posteli a v práci a měli čas si zalyžovat,“ doplnil Jančura.

RegioJet neopouští

Od dopravní části RegioJetu, vlaků a autobusů, se neodstřihl. Jen s nimi tráví méně času, protože management už má podle něj mnohdy víc znalostí a energie na řízení. „Pořád mám hlavní odpovědnost a nastavuju strategii. Podnikatel se nemůže od řízení úplně odstřihnout, protože pak se z firmy stane v podstatě nevýkonná korporace,“ uvedl Jančura.

Zejména covid utlumil autobusovou dopravu, naopak se rozvíjí železniční. Firma už uspěla ve výběrových řízeních na provoz dotovaných vlaků a hodlá se účastnit dalších soutěží, které stát či kraje vypíšou.

Rozvíjí i komerční linky do zahraničí. „Hodně věřím nočním vlakům. Po extrémním úspěchu vlaku do Chorvatska jsme si uvědomili, že koncentrovat lidi do jednoho spoje je funkční model. Proto bychom už v létě měli vyjet z Prahy do Amsterdamu a Bruselu, chystáme spojení do Varšavy a uvidíme, jak to bude na Ukrajině,“ zmínil dlouho připravovaný vlak do Lvova.

Velké naděje vkládá do toho, že se začnou v Česku stavět vysokorychlostní tratě pro vlaky s rychlostí nejméně 300 km/h. „Železnice se v Česku zlepšuje a bude zlepšovat. Je důležité, aby občané cítili, že je správné jezdit vlakem. A že není svoboda jet do Prahy autem, ale naopak vlakem, dojít si pěšky na schůzku či dojet metrem a dát si někde skleničku něčeho dobrého. Služební cestu to udělá zajímavější, to si musí člověk vyzkoušet,“ uzavřel Jančura.