Křetínský zaskočil zahraniční analytiky. Investuje tam, kde jiní couvají

Ve Spojených státech se propadají maloobchodní tržby, bankroty jsou na vzestupu a nezaměstnanost dosahuje bezprecedentních úrovní. Spotřebitelé jsou přilepení ke gaučům a sledují Netflix, což má tvrdé dopady zejména na maloobchodníky. Pandemie způsobená koronavirem přinesla nákupním střediskům a obchodním čtvrtím pohromu, jeden miliardář z Prahy však v troskách vidí příležitost k výhodným akvizicím.

Tím miliardářem je čtyřiačtyřicetiletý Daniel Křetínský. Jeho investiční společnost Vesa Equity Investment oznámila 11. května, že koupila pětiprocentní podíl v americkém řetězci obchodních domů Macy’s. Ten se přitom potýká s problémy a cena jeho akcií letos klesla o více než polovinu.

Krátce poté, konkrétně 18. května, pak Vesa ohlásila i koupi šestiprocentního podílu v americkém prodejci tenisek Foot Locker, jehož akcie oslabily o čtvrtinu.

Ve zprávě pro burzovního regulátora Vesa uvedla, že s firmou Macy’s plánuje vést „konstruktivní jednání“. Zatímco analytici přemítali o tom, co by to mohlo znamenat, někteří řešili mnohem zásadnější otázku: Kdo je ten chlápek? „Nikdy jsem o něm neslyšel,“ uvedl pro agenturu Bloomberganalytik David Swartz ze společnosti Morningstar, který má na starosti maloobchodní sektor.

Česká sfinga

Křetínský se během posledních několika let ukázal jako finančník, který jde proti proudu a má zájem o odvětví, jimž se ostatní vyhýbají. Vybudoval si pestré investiční portfolio sahající od elektráren a supermarketů po mediální společnosti. Jeho strategie se vyplácí: za poslední tři týdny Křetínského čisté jmění podle miliardářského indexu agentury Bloomberg vzrostlo o 100 milionů dolarů (2,4 miliardy korun).

Křetínský může působit jako chladnokrevný kapitalista, který se nebojí postavit vedení podniků ve svém portfoliu a investovat do nemoderních aktiv, jako je uhlí. Sám sebe však prezentuje také jako strážce liberálních hodnot a nezávislé diskuze v roli majitele českých novin a mediálních aktiv ve Francii, včetně menšinového podílu v prestižním pařížském deníku Le Monde.

Na veřejnosti mluví jen výjimečně a poskytuje málo rozhovorů, ve kterých by své postoje vysvětloval. Proto ho jeden z polských časopisů označil za „českou sfingu“.

Výhry i porážky

Křetínský sice nashromáždil jmění v hodnotě 1,8 miliardy dolarů, utrpěl však i porážky. Novináře z Le Monde rozzlobilo, že podíl v listu získává magnát, který vydělal peníze na fosilních palivech. A v roce 2019 vedení německé maloobchodní společnosti Metro odmítlo jeho nabídku na převzetí, připomíná Bloomberg.

Namísto veřejného útoku na vedení Metra, jaký by nejspíš podnikl mnohý investor snažící se o prosazení změn v podniku, se Křetínský rozhodl vyčkat na příznivější situaci. Svůj podíl v německém podniku zvýšil na 29,9 procenta a požádal o křeslo v dozorčí radě.

Podle Josefa Kotrby, šéfa pražské kanceláře poradenské společnosti Deloitte, by však odpůrci neměli navzdory Křetínského zjevné trpělivosti podceňovat jeho ambice. Kotrba označil Křetínského za elegantního muže, který na rozdíl od sobě podobných investorů působí přátelsky. „Nehádali byste, že je to žralok,“ upozornil.

Z bankéře finančníkem

Křetínský začínal v roce 1999 jako právník v české bance J&T. O deset let později s podporou partnerů z J&T a českého miliardáře Petra Kellnera vytvořil podnik EPH a zaměřil se na energetický sektor, který byl v té době pod tlakem v důsledku globální finanční krize.

Křetínský vsadil na to, že si snaha Evropské unie o postupný odchod od fosilních paliv vyžádá dlouhou dobu. Proto investoval do převzetí plynovodů a uhelných elektráren, včetně elektráren na lignit, který je považován za obzvlášť znečišťující typ uhlí. A to se mu vyplatilo, elektrárny stále běží. EPH od té doby investoval do obnovitelných energií, logistiky a nemovitostí a nyní zahrnuje 70 firem v řadě evropských zemí s aktivy v hodnotě 13,3 miliardy eur.

Křetínský v roce 2015 studentům v Praze řekl, že se snaží vydělávat v odvětvích, která umírají, neboť si myslí, že budou umírat pomaleji, než se všeobecně předpokládá. Dodal, že je vždy chybou jít s davem a řídit se podle trendů.

Kolem roku 2017 se Křetínský rozhodl investovat svůj rostoucí osobní majetek mimo energetický sektor. Spojil proto síly s Patrikem Tkáčem, předsedou představenstva banky J&T, aby vytvořil firmu Vesa, ve které získal podíl 53 procent.

Americké obchodní domy bankrotují

Svými investicemi do amerického maloobchodu nyní Křetínský prokazuje, že nejde s davem. V květnu vyhlásily bankrot americké řetězce obchodních domů J.C. Penney Company a Neiman Marcus Group a analytici vyjadřují obavy o budoucnost tohoto odvětví, které již delší dobu čelí ostré konkurenci ze strany internetového prodeje.

Řetězec Macy’s se potýkal s problémy ještě před tím, než ho pandemie způsobená koronavirem v polovině března donutila k dočasnému uzavření všech 775 poboček. Firma měla potíže dosáhnout zisku a plánovala podpořit své hospodářské výsledky zrušením 125 méně výkonných poboček a posílením internetového prodeje.

Ve druhé polovině května tento největší americký řetězec obchodních domů sdělil investorům, že za první čtvrtletí očekává provozní ztrátu 1,1 miliardy dolarů (téměř 27 miliard korun). S podobnými problémy jako Macy’s se potýká i společnost Foot Locker, která v květnu oznámila, že v prvním čtvrtletí prodělala 98 milionů dolarů po čistém zisku 172 milionů dolarů před rokem, píše Bloomberg.

Oba řetězce nyní začínají znovu otevírat své pobočky a investoři budou pozorně sledovat, jak budou prosperovat v době sociálního distancování a obav z koronaviru. „Je mnoho otázek, které čekají na odpověď,“ uvedl analytik Sam Poser ze společnosti Susquehanna Financial Group.

Nákup překvapil

Křetínský dlouhou dobu usiloval o expanzi ve Spojených státech a jeho rozhodnutí vstoupit do firem Macy’s a Foot Locker je v souladu s jeho nynějším přesunem od energetiky k maloobchodnímu sektoru. Kromě podílu v Metru vlastní Křetínský podíl sedm procent ve francouzském řetězci supermarketů Casino, takže je jeho druhým největším akcionářem.

Vzhledem k nejistotě kolem obnovování hospodářského života v USA nicméně investice do amerických podniků zaskočily i některé z těch, kteří Křetínského již dlouho znají. „Je to docela překvapivé, ale jsem si jistý, že je v tom víc než pouhé rozšíření jeho portfolia,“ uvedl podle agentury Bloomberg český investor Michal Šnobr, se kterým Křetínský pracoval v J&T.

„Mohla by to být sázka na určitý budoucí vývoj, jako když koupil aktiva v Německu, která všichni zavrhovali, ale která se ukázala být skvělou investicí,“ zakončil.