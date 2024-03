Elektromobilita srazila vaz šéfovi obří autopůjčovny. Jeho vize ztroskotala

Stephen Scherr se do společnosti Hertz dostal teprve před dvěma roky a krátce po nástupu do funkce se rozhodl pro průlomovou změnu podnikové strategie. Firma pod jeho vedením vsadila na budování elektromobilové flotily. Už po několika měsících ale začalo být zřejmé, že o trefu do černého rozhodně nešlo, píše server CNN.

Devětapadesátiletý Scherr se přitom do vedení americké autopůjčovny dostal jen pár měsíců poté, co se společnost úspěšně vymanila z bankrotu, a to mimo jiné i díky novým vlastníkům, kterými se staly společnosti Knighthead Capital Management a Certares Management.

Na podzim roku 2021 vedení společnosti Hertz oznámilo, že od Tesly nakoupí 100 tisíc nových elektromobilů. Sázka na elektromobilitu měla v ideálním případě přilákat nové investory a zvýšit cenu podnikových akcií.

Tento cíl měl být podpořen i jinými firemní plány, které hovořily o nákupu dalších 175 tisíc elektrických vozidel od společnosti General Motors a 65 tisíc elektromobilů od automobilky Polestar, za kterou stojí švédské Volvo a čínské Geely. Ambiciózní plány ale nevyšly, a i proto americká autopůjčovna nakonec pořídila jen zlomek nových elektroaut. Bylo jich jen 60 tisíc, a tedy zhruba 11 procent celkové firemní flotily.

Slabá poptávka i vysoké náklady

V lednu letošního roku americká společnost Hertz oznámila, že od svého plánu nabízet zákazníkům přednostně elektrická auta se odvrací. Kvůli nezájmu ze strany zákazníků se firma rozhodla prodat zhruba třetinu provozovaných elektromobilů a nahradit je opět klasickými modely se spalovacím motorem.

V praxi toto rozhodnutí znamenalo, že americká síť autopůjčoven nabídla k prodeji dvacet tisíc svých bateriových elektrických vozidel, aby utržené prostředky následně znovu investovala do nákupu vozů spalujících při svém provozu ropná paliva.

Zájem o nové elektromobily ve Spojených státech loni sice stoupl o 40 procent. Poptávka však i tak byla menší, než výrobci očekávali. Mnohé automobilky i kvůli nižšímu zájmu začaly mezi sebou svádět cenové války.

Stephen Scherr jako tehdejší CEO společnosti Hertz nedokázal i přes své několikaleté zkušenosti z Goldman Sachs odhadnout spotřebitelské preference. Američtí zákazníci totiž elektromobily pro své potřeby vyhledávaly jen v malém procentu a jejich provoz se půjčovně značně prodražoval.

Přidal se i extrémní pokles hodnoty

K tomu negativně přispěly i nákladné a zdlouhavé opravy provozovaných elektrických aut. Šlo zejména o vozy automobilky Tesla, které v řadách půjčovny Hertz dominovaly. Nemluvě o extrémním poklesu hodnoty nových elektroaut, a to zejména kvůli omezené životnosti akumulátorů.

„Realizace plánu i marketing společnosti Hertz byla hororová show napříč všemi oblastmi,“ potvrzuje nezdar také Daniel Ives, analytik společnosti Wedbush Securities.

Zkušený manažer Scherr se svým týmem ve společnosti Hertz neuspěl. Pod jeho vedením se americká autopůjčovna znovu dostala do obrovských finančních problémů a v posledním čtvrtletí loňského roku vykázala největší čtvrtletní zprávu od pandemie nemoci covid-19. Za poslední rok se cena akcií americké autopůjčovny propadla o více než 50 procent.

Vlastníci společnosti Hertz chtějí po chybné sázce na elektromobily podnik znovu nakopnout a do jeho vedení se i proto nyní dostal Gil West, bývalý provozní ředitel letecké společnosti Delta Air Lines, který má z automobilového sektoru již zkušenosti. V minulosti se podílel na fungování Cruise General Motors.