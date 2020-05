Epidemie má další oběť. Autopůjčovna Hertz balancuje na pokraji bankrotu

„Rok jsme začali pozitivním tempem. Pokračovali jsme v silném tříletém růstu. Pouhé dva měsíce koronavirové pandemie však zásadně narušily naše podnikání. Celosvětová poptávka po cestování klesla téměř na nulu a americký trh s ojetými vozy se zastavil,“ komentovala situaci generální ředitelka společnosti Hertz Kathryn Marinellová.

Autopůjčovna, jež na začátku května zmeškala leasingovou splátku, si najala firmu FTI Consulting, aby jí poradila, jak se vyhnout bankrotu. K 31. březnu dosáhl její celkový dluh 18,75 miliard dolarů.

Minulý týden společnost uvedla, že jí věřitelé prodloužili lhůtu pro některé splátky do 22. května. Na odvrácení bankrotu tak vedení získalo trochu času navíc, Hertz však do té doby musí splatit asi 400 milionů dolarů.

Jak uvedla agentura Bloomberg, osud společnosti je v rukou dvou jejích hlavních věřitelů, Deutsche Bank a banky Barclays. Banky se do té doby musí rozhodnout, zda autopůjčovně povolí, aby se pokusila získat peníze prodejem velké části své flotily, nebo ji nechají zkrachovat. Analytici tvrdí, že pro to, aby společnost přežila, bude potřebovat dohodu s bankovními věřiteli a možná i hotovostní infuzi od akcionáře Carla Icahna, který drží téměř 40 procent všech akcií.

Boj o záchranu

Právě prodej přebytečné flotily je jedním z kroků, které by Hertz chtěl provést na svou záchranu. Kromě toho plánuje propustit zaměstnance, snížit kapitálové výdaje a zrušit nové objednávky. Společnost věří, že by takto mohla ušetřit zhruba 2,5 miliardy dolarů ročně.

I přesto ale mateřská firma Hertz Global projevila pochybnosti o tom, že autopůjčovna bude schopna pokračovat ve své působnosti jako dřív, napsal server finanční televize CNBC.

„Děláme absolutně vše pro to, abychom si zachovali likviditu,“ uvedla ve čtvrtletní zprávě Marinellová. V pondělí společnost oznámila, že její ztráta v prvním čtvrtletí se zvýšila na 356 milionů dolarů. Vloni byla ztráta na akcii 1,54 dolarů (39 Kč), letos je to 2,5 dolarů (63 Kč) na akcii. Příjmy poklesly z 2,11 miliardy dolarů na 1,92 miliardy.

Hertz v tom ovšem není sám. Podobným problémům kvůli pandemii covid-19 čelí i hlavní konkurent Avis Budget Group. Společnost Avis v pondělí vykázala v prvním čtvrtletí ztrátu 158 milionů dolarů a pokles příjmů o 9 procent na 18 miliard dolarů. Pokles příjmů v dubnu a květnu se odhaduje na dalších 80 procent. Postupné oživení půjčovna předpokládá v červnu, uvedl server The Street.

Jedna z nejstarších autopůjčoven na světě

Společnost Hertz je americká autopůjčovna se sídlem ve floridském městě Estero. Byla založena v roce 1918 v Chicagu Walterem L. Jacobsem a se svou 102letou historií se řadí mezi nejstarší autopůjčovny na světě.

Kdysi začínala jako malá autopůjčovna s dvanácti automobily značky Ford T. Během pěti let se její flotila rozšířila na 600 vozidel, což vzbudilo zájem investorů. V roce 1923 ji koupil podnikatel John D. Hertz, který původně pocházel ze slovenské vesnice Sklabiňa. O tři roky později ji odkoupila společnost General Motors. V roce 1950 pak půjčovna expandovala do Evropy, konkrétně do Francie. V České republice byl její provoz zahájen téměř o 40 let později, v roce 1989.

V roce 2002 se společnost Hertz stala první mezinárodní půjčovnou automobilů, která otevřela své pobočky v Číně. Dalším milníkem byl rok 2006, kdy společnost zavedla palivově úsporná a ekologická vozidla. Následující rok do své flotily přidala první sériově vyráběné plynové a elektrické hybridní vozidlo na světě – Toyotu Prius.

Dnes Hertz provozuje půjčovny vozidel Hertz, Dollar a Thrifty ve více než 10 tisících franšízových pobočkách po celém světě. Druhá největší americká půjčovna automobilů (po Enterprise) působí ve 150 zemích a zaměstnává přibližně 38 tisíc zaměstnanců.