ČEZ zahájil obchodování růstem o čtyři procenta. Reaguje na návrh dividendy

„V růstu je znatelná reakce na páteční oznámení ministerstva financí o vyšší dividendě. Během dnešního dne očekáváme, že se akcie bude pohybovat o něco výše, dramatický nárůst ale nečekáme. Patrné ale je, že akcie mají před datem výplaty dividendy ještě tendenci posilovat. To očekáváme i u ČEZ,“ odpovídá na dotaz iDNES.cz Anna Píchová, analytička společnosti Cyrrus.

V případě schválení návrhu ministerstva financí na výši dividendy bude podle jeho propočtů vyplacena dividenda ve výši celkem 78 miliard korun, což odpovídá 100 procentům očištěného konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ za rok 2022.

Stát drží ve firmě akciový podíl 69,78 procenta a získá tak příjem 54 miliard Kč se splatností v obvyklém termínu 1. srpna, dodal resort financí v tiskové zprávě.

Vedení ČEZ navrhlo vyplacení 80 procent z loňského čistého zisku, což činí 117 korun na akcii. O obou návrzích se bude hlasovat na valné hromadě, která se letos uskuteční v pondělí 26. června, informovalo ministerstvo.

I v případě návrhu vedení ČEZ jde zatím o nejvyšší částku, jakou by společnost akcionářům vyplácela. V případě schválení návrhu vedení firmy by ČEZ akcionářům na dividendách vyplatil téměř 63 miliard korun, z toho 44 miliard by plynulo do státní kasy.