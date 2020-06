Léto se nakonec neruší. Velké cestovky připravují prázdninové zájezdy

Pandemie covid-19 cestovním kancelářím značně zahýbala s programem. Ještě donedávna nebylo jasné, jak, kdy a jestli vůbec se budou otevírat hranice, případně jak budou fungovat zahraniční hotely. Dvojice českých cestovních kanceláří skupiny Rewe, Exim Tours a CK Fischer se tak koncem května rozhodla veškeré své letní zájezdy preventivně zrušit. O týden později se pak přidala i CK Alexandria.



Za zrušené zájezdy svým zákazníkům nabídly odškodnění v podobě voucherů. Ty byly primárně určeny pro nákup dovolené v příštím roce. Teď však cestovky zájezdy obnovují a vouchery tak platí i na letošní dovolené. A zákazníci s jejich směnou nečekají. „Zájem je velký,“ uvádí mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. „Už nám volají,“ dodává.



Zájem pak potvrzují i zbylé dvě kanceláře. „Podle ohlasů z call centra klienti také čekají na novou nabídku,“ říká Petr Kostka, mluvčí Exim Tours. Velká část klientů se podle něj v poslední době ptala z evropských zemí zejména na Řecko, oblíbené je také Bulharsko. „Aktuálně vnímáme velký počet dotazů na to, jaké budou nové dovolené a kdy si je zákazníci budou moci zakoupit,“ dodává pak i Petr Šatný z CK Alexandria.

Čekalo se na „zelenou“

Na opětovné obnovení zájezdů byly cestovky podle vlastních slov připraveny. „O zavedení ‚semaforu‘ se diskutovalo již nějakou dobu, takže jsme věřili, že k jeho schválení dojde a jsme rádi, že se to podařilo,“ říká Šatný. „To, že jsme zrušili zájezdy, ještě neznamenalo, že jsme na letošní letní sezonu úplně zanevřeli,“ doplňuje Bezděk. „Chtěli jsme vouchery hlavně umožnit zákazníkům, aby mohli v případě uvolnění odletět na zájezd do země, kam to půjde,“ dodává.



Bezděk i Kostka pak také tvrdí, že v podstatě jen čekali na „zelenou“. „Teď rychle pracujeme na nové nabídce,“ komentuje Kostka. „Našim klientům nabídneme zájezdy do všech destinací, kam lze cestovat bez omezení, tedy bez testů a karantény,“ doplňuje Bezděk.



„Určitě lze očekávat, že to bude o dost jiná dovolená, než na jakou jsme byli dosud zvyklí,“ zakončil pak Šatný. Kromě mapy zemí, do kterých se smí, je totiž podle cestovek důležité i to, jak budou v destinacích fungovat hotely. Je totiž například možné, že se v hotelu, ve kterém cestující budou, vyskytne nakažený člověk.

„I když v hotelech budou připraveny takzvané karanténní pokoje, stále neexistuje odpověď na otázku, co se stane se zákazníky, kteří onemocní. Není také vyřešeno, jakým způsobem a za jakých podmínek proběhne jejich návrat zpět do Česka, “ řekl Šatný již koncem května.