Fronta přes celé nástupiště. Veterán francouzských rychlodrah přilákal davy

„Přijeli jsme z Plzně, zejména kvůli synovi, který vlaky fotí každou volnou chvíli. Uvolnili jsme ho ze školy a odpoledne jedeme zpátky,“ řekl MF DNES Tomáš Kupeček, který dorazil s celou rodinou.

Podle ministra dopravy Martina Kupky ale nebylo smyslem řadu měsíců připravované propagační jízdy jedné z prvních souprav francouzských TGV přilákat železniční nadšence a fotografy drážních vozidel, takzvané šotouše, ale zejména širokou veřejnost.

„Chceme přesvědčit lidi, že rychlovlaky v Česku nejsou jen vize, nějaké vzdušné zámky. Toto je závazek pro českou vládu, že vysokorychlostní železnice je směr, kterým chceme jít. A právě velká část návštěvníků věří, že se podobným strojem v Česku v dohledné době sveze,“ řekl ministr.

„Fandím tomu, aby to bylo i u nás. Rychlovlakem jsem jel v Německu a byl bych rád, aby jezdily i u nás,“ uvedl Jan Walter, který si soupravu na hlavní nádraží přijel prohlédnout ze středočeských Hostomic. Ne všichni ale měli pochopení, proč Správa železnic do Česka přivezla stroj, který má za sebou čtyřicetiletou službu.

„Už jsem o tom četl před několika měsíci, že přivezou tento šrot. Přišel jsem se proto podívat, jak vypadá zevnitř. Jestli to bude něco jako naše Pendolino,“ uvedl Jiří z Prahy. Podle Správy železnic je ale výběr stroje logický. Jde o poslední soupravu z původní série, která v minulosti stanovila několik rychlostních rekordů a je zachovaná jako jakési muzeum a propagační souprava.

Druhý důvod je o mnoho prozaičtější. Nové soupravy, které původní model od loňského roku nahradily, jsou všechny v provozu. Jejich zapůjčení by tak nestálo devět milionů korun, jako v případě tohoto stroje, ale bylo by nutné zaplatit i ušlé tržby. „Ale i to byla jen teoretická možnost. Jejich stažení by bylo nereálné,“ vysvětlil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

První kilometry tratí, po kterých se bude moci jezdit třistakilometrovou rychlostí, by v Česku měly vznikat od roku 2025. Během dalších pěti let by se pak mělo navýšení rychlosti už projevit v dojezdových časech, kdy část trasy bude umožňovat jízdu vyšší rychlostí v kombinaci s pomalejšími úseky dosud konvenčních tratí.