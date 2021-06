Prodeje běží na půl plynu, ale i to je dobrý start. říká ředitel Letuška.cz

Jaký byl z pohledu prodeje letenek uplynulý měsíc? Přinesl už nějaké oživení letecké dopravy, nebo byl naopak dalším zklamáním v dlouhé době půstu?

Od začátku května jde o mírný optimismus. Vidíme to na prodejních číslech. Pokud to srovnáme se silným předcovidovým rokem 2019, tak jsme zhruba na 40 procentech a toto číslo den ode dne roste. Tomu odpovídá i rostoucí nabídka letů z Prahy. Nyní je to více než 70 přímých spojů a do začátku léta mají ještě asi dvě desítky přibýt. Při započtení nabídek síťových dopravců se tak českým turistům otevírají možnosti letět s přestupem do několika set destinací. To stále nedosahuje nabídky, která tu byla před krizí. V roce 2019 se během první poloviny roku z Česka prodávaly letenky do více než dvanácti stovek destinací, letos se zatím prodávaly do zhruba pěti set destinací. A to zpravidla jen po Evropě. Stále chybí prodeje zejména do Severní Ameriky a na Dálný východ, které před covidem tvořily polovinu všech prodejů.

Jiné destinace tento výpadek nenahradily? Nebo alespoň částečně?

Jen částečně. Chybí nám cestující do Thajska, Vietnamu. To byly desetitisíce letenek, které nijak nahrazeny nebyly.

Jak se projevila pandemie na samém počátku na trhu letenek?

Po loňském vypuknutí pandemie se prodej letenek nejprve omezil pouze na repatriační lety. To byly mnohdy vypjaté situace, kdy bylo potřeba dostat Čechy urychleně domů. Lety se zastavovaly, atmosféra byla leckde napjatá a místní začínali být k Evropanům nedůvěřiví. Snažili jsme se dostat například mladé studentky z Jižní Ameriky, které už místní nechtěli nikde ubytovat, nebo pracovníka firmy na služební cestě v Iráku a tak dále. Byly to dramatické chvíle naštěstí se šťastnými konci.

Je těch 40 procent objemů prodejů dost pro ekonomicky efektivní fungování?

V současné době nejsme schopni plánovat dlouho dopředu. Nevím, jestli je někdo, kdo to nyní dokáže. Z krátkodobého pohledu může jít nyní o startovací čáru. Věřím, že se ta čísla budou zvyšovat. Kvůli tomu jsme v předchozích měsících ani razantně nepropouštěli. Šlo pouze jednotky zaměstnanců. Nedostatek práce jsme řešili třeba tím, že jsme kolegyním, které plánovaly těhotenství, říkali, že s tím nemusí váhat. Postarali jsme se o firemní baby boom.

Vrací se nyní prodeje letenek rovnoměrně ve všech prodejních kategoriích?

Korporátní sektor se rozjíždí pomaleji. I když už i tam vidíme, že se začínají plánovat služební cesty. Rozjezd je ale logicky pomalejší kvůli přetrvávajícím epidemiologickým opatřením a v mnohých případech korporátních destinací kvůli podmínce karantény po návratu. Také velké množství destinací, které můžeme označit jako korporátní, je stále zavřených. Z jednotlivých destinací se možná trochu překvapivě prodávají letenky do Kyjeva. To jsou ale cesty v Česku žijících Ukrajinců a netýká se v drtivé většině Čechů.

Myslíte si, že se firemní klientela vrátí? Nezvykly si firmy využívat videokonference do té míry, že by fyzická setkání tímto nahrazovala i nadále?

Tuto otázku jsme si pokládali dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2001 po 11. září a podruhé po odeznění finanční krize z roku 2008. Spousta odborníků si myslela, že firemní cestování bude stagnovat, ale opak byl pravdou. Začalo se létat více a já se domnívám, že podobný scénář bude následovat i nyní. Vždyť víte, jak videokonference probíhají. Každou chvíli se neslyšíte, pořádně nevidíte, co ti na opačné straně dělají, nebo jak vás vnímají. Do pracovních cest se počítají i cesty odborníků, kteří otevírají nové továrny, zavádí nové technologie nebo cesty specializovaných montérů. Toto nemůže být nahrazeno komunikací na dálku.

Tedy když člověk letí na dovolenou, tak je potom spíš ochoten tu pětidenní karanténu vydržet?

Mnohé dovolenkové destinace tuto podmínku vůbec nemají a pokud některé ano, domnívám se, že to lze po návratu z dovolené vydržet a domluvit si v zaměstnání home office. Nejvíce se z dovolenkových destinací prodávají letenky do chorvatského Splitu, na Maltu, Krétu nebo do španělské Malagy. Z mimoevropských pak do egyptské Hurghady nebo do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Tím, že do začátku prázdnin přijde velká vlna druhých očkování a spousta lidí už bude moci létat bez testů a k cestování se vrátí. Budu v tomto optimista.

Jak je to letos s cenou letenek. Je stále významně nižší než před krizí, nebo se to už začíná srovnávat?

V současné době je průměrná cena letenky v Česku zhruba 8500 korun. Do toho jsou zahrnuty ty nejlevnější lowcostové letenky a také nejdražší letenky například na Maledivy v prémiových třídách. Před krizí ale průměrná cena letenky přesahovala deset tisíc korun. Důvod je ten, že na českém trhu chybí prodeje do vzdálených destinací, které průměrnou cenu navyšovaly.

Pokles průměrné ceny prodávaných letenek je tedy daný jen absencí dražších prodejů nebo jednoduše lidi v meziročním srovnání zaplatí za identické letenky méně peněz?

Většina prodávaných letenek se dnes prodává na krátké trasy po Evropě. Z tohoto důvodu je cena průměrné letenky nižší.

Bude cena letenek růst?

Zdražování, které vidíme kolem sebe, se bude týkat i cestovního ruchu. Jestliže státy budou zacelovat ztráty v rozpočtu novými daněmi, tak se to nevyhne ani letecké dopravě. Můžeme tak očekávat zvyšování cen. Kvůli vysoké konkurenci mezi leteckými dopravci ale nepůjde o žádné dramatické nárůsty. Jde zejména o diskutovanou daň na letecké palivo, které je významnou složkou cenotvorby.

Jdou stále čeští turisté po ceně, nebo je covid naučil všímat si i jiných kritérií při výběru letenek?

Vedle ceny je to spolehlivost aerolinky. Minulé období třeba ukázalo, jaké letecké společnosti neruší lety. Na to se lidé nyní ptají. Druhou změnou je to, že lidé více než v minulosti upřednostňují přímé lety, aby se vyhnuli případným komplikacím v místě přestupu.

Vidíte i nějaké další nové trendy v letectví?

Lidé už nenakupují letenky s velkým předstihem. Prodávají se nejvíce na dva až tři týdny před odletem. Na druhou stranu ve spolupráci s leteckými společnostmi nabízíme více flexibilních letenek, u kterých se dá měnit datum odletu nebo jsou refundovatelné bez poplatku. To je jeden z nástrojů, který má bourat pochyby potenciálních zákazníků.

Myslíte, že tyto nabídky flexibilních letenek vydrží i po odeznění krize?

To není jednoduchá otázka. Domnívám se, že tím, jak se budou postupně plnit letadla, tak se bude od této nabídky ustupovat. Tedy že spíše jde o nástroj na překonání náročného období s cílem rozproudit turismus a vzbudit znovu zájem o létání.