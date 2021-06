Výletní lodě oživují okruhy. Letos se zřejmě bude plout hlavně kolem Evropy

Vrátit se po prohlídce města či ostrova na palubu lodi v přístavu, večer se poveselit v baru a ráno se probudit v jiném městě či v jiné zemi. A váš hotel mezitím pluje s vámi. Kouzlu plaveb na velkých výletních lodích, které vedle komfortu, luxusu a zábavy na palubě spočívá právě v možnosti snadno kombinovat řadu různých navštívených oblastí, v posledních letech propadalo stále víc Čechů.

Jenže koronavirová krize zasáhla tuto branži tak tvrdě jako málokterou jinou. Většina firem ji ale přestála a nyní začíná plavidla vracet do provozu. Již teď lze vyrazit třeba na týdenní plavbu z Genovy (Janova) podél západního pobřeží Itálie až na Sicílii a Maltu a zpět. Při tomto programu, zajišťovaném jednou z největších lodních společností světa MSC, strávíte na lodi sedm nocí.

Zatím to ale ještě nebude okruh jako v době před koronavirem. „Lodní firmy samozřejmě dělají pro bezpečnost zákazníků maximum, zavedly mimořádná opatření vyvinutá předními specialisty, aby se předešlo šíření viru na palubě,“ říká Marie Anthisová, manažerka společnosti PT Tours International, která lodní zájezdy prodává. „Prozatím to funguje bezchybně, od srpna 2020, kdy byly částečně obnovené plavby, k takovému případu nedošlo. Pro nalodění musí mít cestující negativní test. stačí antigenní, všichni projdou zdravotní prohlídkou,“ dodává Anthisová.

Testování – a to ani při návratu do Česka – by již pro účastníky plaveb nemělo být větším problémem, neboť rozhodnutím české vlády mají všichni občané počínaje prvním červnem nárok na dva PCR a čtyři antigenní testy měsíčně zdarma.

Současná pravidla pobytu na lodi se v současnosti drobně liší podle jednotlivých společností, v zásadě však platí, že na palubě se dbá na tzv. sociální distanc a některé aktivity na lodi je potřeba rezervovat předem. Vystoupit v přístavech na pevninu je zatím možné jen v rámci výletů organizovaných lodní společností, některé firmy umožňují individuální výlety očkovaným zákazníkům.

Klasika jak má být. Ostrov Sir Bani Yas v Perském zálivu nemá hluboký přístav, výletní lodě proto kotví kus od pobřeží a na ostrov proslulý krásnými plážemi se cestující dostanou na člunech, tzv. tenderech.

Podle Anthisové to nemusí být zásadní omezení, na jednu věc ale každého zákazníka upozorní. „Je potřeba mít jistotu, že klienti nezůstanou ‚ve štychu‘ – i finančním – v případě, že by jim před konečným vyloděním vyšel pozitivní test. To by pak mohlo znamenat případnou karanténu a nemalé náklady. Proto je nutné, aby klienti měli pojištění ideálně přímo od lodních firem. To je ‚šité na míru‘ a nabízí ho například MSC.“



Terst místo Benátek

Od začátku června se obnovují také lodní okruhy po východní části Středomoří. Tady je zajímavý posun co do výchozího přístavu. Benátky, které byly dlouhá léta zažité, střídá u části plaveb asi sto kilometrů vzdálený přístav v Terstu (Trieste). Je to důsledek rozhodnutí italských úřadů, které se rozhodly již nadále nepovolovat výletním lodím proplouvat kanálem Giudecca v těsné blízkosti historického centra Benátek. Pro provoz v Benátské laguně to sice neznamená úplný zákaz, dlouhodobé řešení, které vyhoví všem stranám, se ale ještě hledá.

Takto můžete spatřit panoráma Cagliari, největšího města Sardinie, jen z horní paluby lodě zakotvené v tamějším přístavu.

Sedmidenní okruh po východním Středomoří zahrnuje zastávky mj. v Dubrovníku, na Kerkyře (Korfu) či na dalším řeckém ostrově Mykonos. Očekává se, že začátkem července pošle do této oblasti vedle MSC a Costa nejméně jednu svoji loď také další velký operátor, společnost Royal Caribbean.

Vedle přetrvávajících omezení, která zřejmě budou v případě dalšího ústupu epidemie postupně mizet, přináší ale aktuální provoz výletních lodí pro zákazníky i dobré zprávy. „Lodní firmy teď nasadily na většinu okruhů své nejlepší lodě, příkladem je čtyřhvězdičková MSC Grandiosa, která aktuálně brázdí západní Středomoří,“ říká Anthisová. A dodává, že ceny se – navzdory snížené kapacitě na palubě na přibližně dvě třetiny maxima – oproti předloňsku spíše snížily. „Nepamatuji se, že by se sedmidenní okruh po Středomoří v té nejvyšší sezoně prodával již od cca deseti tisíc korun na osobu podobně jako je to teď,“ říká.

Cenová struktura se přitom nezměnila: v základu je vždy vedle noclehů v kajutách vybrané třídy také plná penze a široký výběr zábavy na palubě.

Lodě mívají několik bazénů, zpravidla umístěných na jedné z horních palub (MSC Divina).

Jak se situace bude vyvíjet dál záleží ze všeho nejvíce na postoji vlád jednotlivých států, tedy kdy další země pustí výletní lodě do svých přístavů. V Evropě operátoři netrpělivě čekají na uvolnění ve Španělsku, neboť plavby se zastávkami v tamějších přístavech včetně ostrovů Mallorky či Ibizy patřily dlouhodobě k nejoblíbenějším.



Karibské moře od léta

V Karibském moři, celosvětově nejfrekventovanější oblasti co do provozu výletních lodí, by se okružní plavby mohly obnovit od července. Tady je klíčový postoj Centra pro kontrolu nemocí (CDC), federální agentury USA. Ta v současnosti ve spolupráci s největšími společnostmi působícími v oboru dolaďuje podmínky, za kterých bude možné zase vyplout.

Zatím to vypadá, že podmínkou bude, aby většina klientů i posádky – mluví se o hladině 95 procent – byla naočkovaná vakcínou proti nemoci covid-19.

Také na ostrově Grand Cayman se kotví v zátoce. V hlavní sezóně se tu může sejít i více než pět lodí.

Richard Fain, šéf Royal Caribbean, jednoho z největších provozovatelů výletních plaveb, vidí budoucnost optimisticky. „Kombinace všech opatření, která přijímáme, bude znamenat, že na našich lodích budou pasažéři vůči viru ve větším bezpečí než kdyby šli doma po pěší zóně (…) Předpokládám, že ke konci června bude na moří plout nejméně 13 našich lodí,“ řekl Fain v rozhovoru pro BBC.

Lodní okruhy po Karibském moři jsou oblíbené i mezi českými zákazníky, byť kvůli nákladu na mezikontinentální letenky jde o finančně náročnější dovolenou než ve Středozemním moři. Nejčastěji se vyplouvá z floridského přístavu Miami, mezi obvyklé zastávky patří přístavy v Nassau na Bahamách, Montego Bay na Jamajce, San Juan na Portoriku či Kajmanské ostrovy.

Největší nejistota je pryč

Podobně jako u šéfa Royal Caribbean je navzdory obtížím, kterými byznys výletních lodí v minulých měsících prošel, cítit optimismus i z Marie Anthisové. „Je opravdu znát, že lidé jsou doslova vyhladovělí po cestování,“ říká s tím, že poptávky i rezervace plaveb jdou v posledních týdnech raketově nahoru. „Máme teď hodně pozitivních signálů a ta nejhorší nejistota, kterou jsme cítili někdy na přelomu roku, je rozhodně za námi.“

Pohled z nábřežní promenády v Nassau, hlavním městě Baham, na přístav.

Anthisová také oceňuje přístup svých klientů v době, kdy její firma byla nucena kvůli uzávěrám rušit okruhy a přesměrovávat zákazníky na jiné termíny. „Naprostá většina lidí chápala složitou situaci, za kterou nikdo nemohl, a většina se změnami, případně přesunem na další sezonu souhlasila. Jsme našim klientům za jejich přístup velice vděční.“ říká.

Pro mnohé překvapivé je i kladné hodnocení manažerky co do reakce a pomoci státu během epidemie. „Dá se říci, že podpůrné programy fungovaly. Hodně nám pomohl tzv. lex voucher i programy jako byl covid-cestovní ruch či covid-nájemné,“ chválí Marie Anthisová.