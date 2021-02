Smartwings vrátily do provozu 737 MAX, první let zamířil do Malagy

Smartwings začaly pracovat na obnovení provozu letadel po povolení jejich provozu v Evropě, které přišlo koncem ledna. Opětovné zprovoznění zahrnuje mimo jiné proškolení pilotů, aktualizaci softwaru a hardwaru a další činnosti, které požaduje Evropská agentura pro bezpečnost letectví.

Před čtvrtečním ostrým nasazením letadlo prošlo požadovanými úpravami a kontrolami a společnost uskutečnila ověřovací let bez cestujících.

„Naší absolutní prioritou je bezpečnost našich cestujících a posádky. Žádný stroj nepodstoupil takové prověrky bezpečnosti v historii letectví jako letoun Boeing 737 MAX. Věříme, že důvěra v tento letoun se velmi rychle obnoví,“ sdělil Roman Vik, člen představenstva a generální ředitel Smartwings.

Letoun pilotovali letový ředitel kapitán Tomáš Nevole a kapitán Adam Bednařík.

„Jsem si jistý změnami provedenými na letadle a výcvikovými postupy pro návrat tohoto letounu do provozu. V Boeing 737 MAX mám plnou důvěru a považuji jej za jedno z nejbezpečnějších letadel,“ říká Tomáš Nevole.

Smartwings @SmartwingsGroup Za pár minut jdeme do vzduchu! #737MAX https://t.co/jVKS3YR6kL oblíbit odpovědět

Smartwings má ve flotile celkem sedm strojů 737 MAX 8 a do začátku letní sezóny chce postupně uvést do provozu i zbylých šest letadel.

Letadla chce společnost nasazovat postupně například na linky na Kanárské ostrovy, na Madeiru, do Spojených Arabských Emirátů, Ománu, na Kapverdy a další. Od dubna by měl mít jeden letoun základnu v Tel Avivu. Odtud budou následně Smartwings létat na Tenerife, do Lisabonu a Marakkéše.