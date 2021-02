V insolvenci je odškodnění cestujících až druhořadé, říká expert

Řadě lidí ČSA dluží peníze za zrušené lety z předchozího období. Co se teď v právech těchto lidí insolvencí ČSA změní?

V tomto okamžiku, případně v jakémkoli režimu nucené správy, který lze očekávat, jsou primárně hrazeny pouze závazky přímo spojené s letovými operacemi, jako například poplatky za řízení letového provozu, letištní sloty nebo poplatky související se správou letiště.

Jakékoli požadavky sekundární důležitosti včetně požadavků na odškodnění, tedy paušální kompenzace nebo další vzniklé vícenáklady, jsou hrazeny až pokud to finanční situace daného dopravce dovolí.

Jak se nyní budou moci svých peněz za letenky domoci?

Klienti musí v této chvíli počkat, jak dopravce danou situaci ustojí. Pokud 1. března dojde k vyhlášení insolvence, bude všem poškozeným klientům nabídnuto přihlášení se k insolvenčnímu řízení. Bude ustanoven insolvenční správce daný soudem, který ustanoví další potřebné kroky.

Další lidé mají zakoupené letenky na lety v budoucnu. Co ti teď mají dělat?

Ohledně letů v budoucnosti je potřeba vyčkat, jak jsem už říkal. V této souvislosti je třeba sledovat i neustále měnící se podmínky ohledně vycestování do jednotlivých zemí.

Zatím je v insolvenci pouze ČSA, ale sesterská společnost Smartwings nikoliv. Jak člověk pozná, zda má let zakoupený právě na spoj ČSA? V zásadě totiž může být matoucí to, kdo letenku vydal, přitom ale nemusí být dopravcem.

Klienti při zakoupení letenky obdrží prostřednictvím e-mailu elektronickou letenku nebo ji může vystavovatel letenky vytisknout na své pobočce. Na této elektronické letence je přímo uvedena informace „operated by ….“ tzn. operováno leteckým dopravcem.

Tuto elektronickou letenku většina cestujících předloží na letišti při odbavení, případně se mohou cestující odbavit sami přes on-line check-in daného dopravce. Zřizovatel či vystavovatel letenek není operujícím ani marketingovým dopravcem.

Je možné uvést, zda má vaše společnost nějaké klienty vymáhající částky za letenky u ČSA/Smartwings?

Ano, naše společnost řeší refundace letenek se společností ČSA, ale také čekáme na výsledek moratoria či následné insolvence.

Dá se říci, jaké souhrnné částky, třeba pouze řádově, se klienti domáhají?

Jde zhruba o částku sedm tisíc korun za letenku. Cena letenky je většinou za obousměrnou cestu.

Je z pohledu cestujících dobře, že insolvenci na sebe vyhlásily ČSA samy? Nebo je to jedno?

I za předpokladu, že od prvního března bude insolvence vyhlášena, neurychlí tento proces navrácení finančních prostředků jednotlivým klientům.