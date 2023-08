KLDR se opět začíná otevírat světu. Od pandemie vypravila první let do Číny

Cílem úterního letu byla přeprava Severokorejců z Číny zpět do mateřské země. Už minulý měsíc do severokorejského Pchjongjangu letadlem zavítala vládní delegace z Ruska i Číny. Informovala o tom agentura Reuters.

Ačkoliv nákladní doprava do Severní Koreje z některých asijských států ožívá už posledních několik měsíců, tu osobní severokorejská politická garnitura dlouho blokovala. Prvním větším náznakem oživení osobní dopravy byl autobus, který během minulého týdne překročil státní hranice Číny a Severní Koreje. Tehdejší pasažéři mířili na turnaj v taekwondu.

Už v pátek ale letecká společnost Air Koryo plánuje další let, a to do ruského Vladivostoku. I tento let ale má být speciální a jeho smyslem bude rovněž repatriace Severokorejců, kteří v předchozích letech kvůli pandemii uvízli v Rusku.

„Nejprve očekáváme postupné otevírání hranic se spřátelenými zeměmi,“ uvedl pro Reuters jeden z diplomatů, který však nechtěl být jmenován.

Zpráva Asociace asijských studií ukazuje, že ještě před vypuknutím pandemie nemoci covid-19 žilo na území Ruska a Číny zhruba čtyřicet tisíc občanů Severní Koreje.

Pravidelné linky zatím v plánu nejsou

Ačkoliv se nyní začíná severokorejská osobní letecká doprava obnovovat, na pravidelné linky do zahraničí to momentálně nevypadá. Podle informací agentury Reuters totiž státní letecká společnost Air Koryo momentálně plánuje vypravovat jen mimořádné lety. „Jde o speciální let pro Korejce, kteří se po letech v zámoří opět vrátí domů,“ uvedl generální ředitel severokorejské aerolinky Simon Cockerell.

Zatím není jasné, kolik lidí ze severokorejské komunity v Číně a dalších asijských státech v současné chvíli ještě zůstává. Většinou by ale mělo jít o studenty a pracovníky v restauracích. Někteří ale také v zahraniční zůstávají a kooperují se severokorejskou vládou v oblasti propagace tamního cestovního ruchu a kultury.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v posledních letech vybudoval velkou síť hraničních plotů či zdí. Ty mají vést k daleko přísnějšímu toku informací i zboží do země. Jejich cílem je ale také snazší udržení severokorejských občanů uvnitř.

Řada zahraničních delegací během pandemie nemoci covid-10 uzavřela v severokorejském Pchjongjangu svá velvyslanectví. Kvůli přísným protipandemickým restrikcím totiž nemohly snadno střídat zaměstnance ani dovážet zásoby.

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN od roku 2019 zároveň vyžadují, aby všechny členské země severokorejské pracovníky deportovaly.