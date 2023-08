Severní Korea potvrdila zadržení amerického zběha. Žádný další posun, reagují USA

Mezinárodní mise vedená Spojenými státy minulý týden uvedla, že s Pchjongjangem o věci začala jednat. Detaily o prvním vyjádření KLDR nesdělila, „ve snaze neovlivnit naše úsilí dostat jej (Kinga) domů“. Podle BBC odpověď naznačuje, že Severokorejci by mohli být připraveni zahájit vyjednávání.

Voják Travis King, který vběhl do Severní Koreje.

Třiadvacetiletý americký vojín v červenci přešel demarkační linii oddělující Jižní a Severní Koreu při exkurzi v pohraniční vesnici Pchanmundžom, která se nachází v přísně střeženém demilitarizovaném pásmu.

O reakci na žádosti o informace už v úterý informoval Pentagon, aniž by ale poskytl jakékoli podrobnosti.

„Mohu potvrdit, že KLDR odpověděla velitelství OSN, ale nemohu informovat o žádném výraznějším pokroku,“ řekl mluvčí amerického ministerstva obrany Patrick Ryder.

Američtí činitelé se marně pokoušeli spojit se severokorejskými protějšky. KLDR o tom, zda zadržela vojáka a v jakém je stavu, zachovávala mlčení.

King byl v americké armádě od roku 2021 a jako specialista na průzkum byl nasazen u americké jednotky v Jižní Koreji. Tam se však dostal do problémů a čelil dvojnásobnému obvinění z napadení, v jenom případě nakonec přiznal vinu a strávil téměř dva měsíce ve vězení.

Po nedávném propuštění se měl vrátit do vlasti na základnu Fort Bliss v Texasu, kde ho podle neoficiálních informací mělo čekat disciplinární řízení a možné propuštění ze služby. Není jasné, zda King chtěl do KLDR emigrovat, nebo zda doufá, že se ze země ovládané diktátorem Kim Čong-unem vrátí.

Zadržení američtí občané v KLDR

Od roku 1996 Severní Korea zadržela nejméně 20 občanů USA. Asi nejznámějším případem je zadržení studenta Otto Warmbiera, který byl v Pchjongjangu s dalšími studenty na zájezdu. Za manipulaci s plakátem na hotelu byl odsouzen k 15 letům nucených prací. Propuštěn do USA byl v roce 2017, kam ho převezli v kómatu. Krátce poté zemřel.

Známý je i případ Charlese Jenkinse, který do Severní Koreje zběhl v roce 1965 z obav, že by mohl být poslán bojovat do Vietnamu. Doufal, že jednou bude moci požádat o azyl v SSSR a odtud se vrátit do USA. To se ale nestalo.

V roce 1980 ho Severokorejci přinutili oženit se s unesenou Japonkou Sogaovou, která byla do KLDR zavlečena k výcviku špionů. V roce 2002 umožnil Pchjongjang Sogaové odejít do Japonska, kam o dva roky později mohl odcestovat i Jenkins. Zemřel v roce 2017.