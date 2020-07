Na záchodě letadla byl vzkaz, že je na palubě bomba. Stroj musel přistát

13:38 , aktualizováno 13:38

Let z Krakova do Dublinu musel přistát poté, co byl na záchodě objeven vzkaz, že se na palubě nachází bomba. Letadlo společnosti Ryanair bylo přesměrováno na letiště London Stansted v doprovodu armádních letounů. Policie zadržela dva cestující