Ryanair od července obnoví z Prahy 20 linek, letectví očekává nižší ztráty

Přesný výčet destinací zatím Ryanair neoznámil. Podle prohlášení by však mezi nimi měly být i dovolenkové destinace jako například Korfu, Rhodos, Zadar, Mallorka nebo Malaga. Letenky začne společnost prodávat od čtvrteční půlnoci. Podle rezervačního systému by dalšími destinacemi měly být například Barcelona, Madrid, Bari, Milán, Řím, Bordeaux, Marseille, Dublin, Londýn, Manchester, Liverpool, Bournemouth nebo Edinburgh.

„Obnovení provozu je také příležitostí pro ty cestující, jejichž lety byly na jaře zrušeny kvůli cestovním omezením spojených s šířením nemoci covid-19. Ti tak mohou nyní uplatnit své vouchery vystavené společností Ryanair a využít tak lety v době, kdy se Evropa postupně otevírá a je opět možné cestovat i na dovolené,“ uvedla za Ryanair Olga Pawlonka.

Ryanair tak oznámil dosud největší obnovení linek na pražském letišti. Na něm nyní působí osm dopravců, dalších sedm oznámilo obnovení provozu v následujících týdnech. Nyní má Praha dvanáct pravidelných linek, na konci června by jich mělo být minimálně jednadvacet.

Také Ryanair se kvůli pandemii koronaviru ocitl v problémech. Už začátkem května oznámil, že plánuje propustit patnáct procent zaměstnanců, což je asi tři tisíce lidí. Dodal, že jedná s Boeingem o pozastavení dodávek objednaných letadel. Neočekává totiž, že se letecký provoz v Evropě plně obnoví dříve než v roce 2022.

Ryanair už dříve avizoval, že je v případě krachu největšího tuzemského dopravce Smartwings připraven převzít jeho některé lety.

Letectví se vzpamatuje až po roce 2023, říká IATA

Odvětví letecké dopravy bude mít letos kvůli dopadům koronaviru zřejmě ztrátu kolem 84 miliard dolarů (1,98 bilionu korun). Předpovědělo to v úterý Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

Pokud se jeho prognóza naplní, půjde o nejhorší rok v dějinách letecké dopravy. Nicméně na konci března uváděla organizace daleko horší scénář. Podle něj měly aerolinky přijít o více než 250 miliard dolarů.

I když se má situace v letecké osobní i nákladní dopravě ve druhém pololetí a také v příštím roce výrazně zlepšit, očekává IATA i v příštím roce ztrátu kolem 15 miliard dolarů (353 miliard korun). Ještě loni bylo toto odvětví celosvětově v zisku 25,9 miliardy dolarů (610 miliard korun).

IATA už v květnu předpověděla, že se letecký provoz do předkrizového stavu vrátí nejdříve v roce 2023. Problémem není jen omezení volného pohybu a cestování v důsledku pandemie, ale i to, že kvůli případným zdravotním rizikům budou muset všechny aerolinky i do budoucna počítat s přísnějšími hygienickými opatřeními a případně i s nechutí některých lidí v této době létat.

Koronavirová krize se naplno projevila i na letecké dopravě v České republice. Dispečeři například v dubnu kvůli omezení většiny leteckých linek asistovali jen u 12 125 letů, což je meziročně o 83,5 procenta méně.