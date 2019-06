Postel u 20hodinového letu nebude, aerolinky nabídnou „prostor k protažení”

Kromě prostoru k protažení dostanou cestující také vodu, uvedl Joyce tento týden na výročním setkání ředitelů leteckých společností v jihokorejském Soulu. Let na trase dlouhé téměř 17 tisíc kilometrů, pokud se jej skutečně podaří zprovoznit, tak bude víc spartánský, informovala agentura Bloomberg.

Původně totiž australské aerolinky Quantas plánovaly, že by na palubě letadla mohly být lůžka, postele, tělocvična nebo dokonce jesle. Pohodlí cestujících je totiž jednou z klíčových komplikací, letecké spojení Sydney a Londýna by bylo nejdelším komerčním letem na světě.



Problémem je však hmotnost „nadstandardního“ vybavení. Letadla od Airbusu nebo Boeingu jsou podle Joyce schopna rekordní vzdálenost překonat, neuvezou ale původně plánovanou výbavu. A počet cestujících snížit nelze, to by se aerolinkám zavedení linky finančně nevyplatilo.

Dalším zádrhelem, jejž musejí Quantas překonat, je přimět piloty k souhlasu s mnohem delší pracovní dobou, než je tomu u standardního letu. “Je zde značné množství překážek, které musíme zdolat, ale myslím si, že to bude fungovat,” citovala Joyce agentura Bloomberg.

Na plánovanou linku Sydney-Londýn chtějí Quantas nasadit letadlo Airbus A350 nebo některý z Boeingů řady 777. Do letošního srpna by měly aerolinky od obou výrobců obdržet finální návrhy.

„Project Sunrise“, jak letecká společnost nazývá své úsilí o přímé spojení australské a britské metropole, bude podle plánů Quantas v provozu od roku 2023. Linka by tak překonala dosavadního rekordmana mezi komerčními lety, jímž je spojení Singapuru s New Yorkem. Tento let společnosti Singapore Airlines trvá zhruba 18 hodin.