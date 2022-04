Rostou jen ojetiny. Nových aut se prodalo méně

Ještě větší pokles u nových vozů je zřejmý při srovnání s předkrizovým obdobím. „Jsme o dvacet procent slabší než v roce 2019. Očekávala se odložená poptávka, zájem zákazníků o vozidla je. Nicméně dostupnost vozidel nedosahuje potřebné poptávky,“ uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů (SDA) Josef Pokorný.

Celkem bylo od ledna do března v Česku registrováno zhruba 47 tisíc nových osobních aut. Přes šestnáct a půl tisíce z nich připadalo na domácí Škodovky (35,14 procenta), 4,4 tisíce (9,32 procenta ) připadlo na vozidla Hyundai a třetí příčku obsadil Volkswagen s téměř 3,5 tisíci vozidel (7,3 procenta českého trhu).

Nejprodávanějším typem jsou stále SUV, které se pomalu blíží bezmála polovině všech registrací nových aut. Nižší střední třída pak připadá na necelých 16 procent prodaných vozidel a na třetí příčce jsou se čtrnáctiprocentním podílem malé vozy.

Češi si kupují stále starší auta

U ojetých vozidel tvoří více než polovinu dovezených aut vozidla starší deseti let. Podíl vozů starších patnácti let ale vystoupal už na 22 procent. Ještě v roce 2008 to podle Pokorného byly pouhá dvě procenta.

„Desetiletá auta jsou vybavená bezpečná auta. Nejsou relativně špatná. Plní bezpečnostní standardy, ale jsou zkrátka starší,“ uvedl výkonný ředitel Mazdy a člen představenstva SDA Alexej Kiriakovský. Zatímco desetileté ojetiny dnes je možné zejména kvůli zlepšení antikorozní ochrany stále možné považovat za rozumné ojetiny, u vozidel starších patnácti let už to tak není.

V první řadě jde o vozy, které už nemusí mít v případě dieselů filtry pevných částic, a jsou tedy neekologická, mohou už ale mít i problémy s bezpečností. Podle Pokorného se navíc nelze spolehnout na to, že uváděný počet najetých kilometrů bude odpovídat reálnému stavu.

O něco málo během čtvrtletí povyrostl na úkor benzínových motorů podíl naftových strojů, které v současnosti zabírají zhruba čtvrtinu trhu. Z alternativních pohonů připadá na čistě elektroauta 1,6 procenta (meziroční nárůst o 38 procent) a velice podobný podíl měly na prodaných autech i takzvané plug-in hybridy, jejichž prodeje ale proti loňsku zpomalily. Citelný nárůst prodejů nicméně zaznamenalo sdružení dovozců automobilů u klasických hybridů, který se meziročně prodalo o 42 procent více.