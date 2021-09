Elektroauta jen pro Prahu a Středočechy, propast mezi regiony je obrovská

Podle oficiálních informací, které redakce získala od Svazu dovozců automobilů, bylo loni v celé republice registrováno 5 238 elektromobilů a plug-in hybridů, z toho v Praze a středních Čechách 3 437, což jsou dvě třetiny – 66 %. Za prvních osm měsíců letošního roku to pak bylo 2 517 z celkového počtu 4 312, což je 58 procent. Ostatní kraje jsou v tomto směru někde úplně jinde.



Hlavní důvody pro tento nepoměr jsou v zásadě dva. Většinu elektrifikovaných aut si pořizují velké firmy se sídlem právě v Praze, případně firmy či bohatší lidé, kteří využívají výhody parkování ve všech modrých zónách zdarma.

„Elektromobilita je pořád hlavně záležitostí Prahy a okolí, přibližně dvě třetiny elektromobilů prodáme právě tam,“ říká ředitel prodeje Louda Auto Martin Feller. „Mimo Prahu si elektromobily pořizují hlavně firmy, které mají vlastní zdroje levné elektřiny, například ze solárních panelů.“

Nová elektroauta v roce 2020 v ČR Registrace nových vozidel kategorie M1 s pohony plug-in hybrid a elektro včetně značky Tesla Jihočeský 132 aut

Jihomoravský 409

Karlovarský 54

Královéhradecký 201

Liberecký 69

Moravskoslezský 248

Olomoucký 117

Pardubický 76

Plzeňský 113

Praha 2046

Středočeský 1391

Ústecký 170

Vysočina 79

Zlínský 133



Leden – srpen 2021

Jihočeský 108

Jihomoravský 357

Karlovarský 49

Královéhradecký 280

Liberecký 79

Moravskoslezský 191

Olomoucký 109

Pardubický 80

Plzeňský 231

Praha 1861

Středočeský 656

Ústecký 83

Vysočina 76

Zlínský 152 Zdroj: SDA

Potvrzuje to také interní statistika u značky Peugeot. „Tyto vozy si často pořizují firmy, a to formou operativního leasingu. Tato forma financování se hodně uplatňuje v Praze, také zde má sídlo či centrálu mnoho firem, auta pak mohou používat pobočky v jiných regionech, dále je v Praze obecně vyšší kupní síla. To vše hovoří pro Prahu a Středočeský kraj. Výhoda parkování v Praze zdarma hraje určitě také svou roli,“ říká mluvčí českého Peugeotu Radka Matthey.

„Konkrétně dle celorepublikových statistik, které máme k dispozici, se z hlediska elektrických vozů registrovaly v posledních dvou letech více než dvě třetiny vozů v Praze a ve Středočeském kraji (Praha = 35 %, Středočeský kraj = 32 %). Následuje Jihomoravský kraj s 8 % a Moravskoslezský s 5 %. Ostatní kraje pak mají 1–3 %. U PHEV (plug-in hybridní vozy, pozn. red) je Praha vyloženě dominantní se 47 %. Středočeský kraj je druhý s 13 %, následují Jihomoravský a Královéhradecký shodně se 7 %, Plzeňský s 5 % a Moravskoslezský se 4 %. Zbývající kraje mají opět od 1 do 3 %.“



Další důvod elektrického „pragocentrismu“ přidává Vojtěch Keselica, senior consultant společnosti EY: „Dá se předpokládat, že je v Praze více velkých firem s většími vozovými parky než ve zbytku republiky. Značný vliv může mít i dobíjecí síť, která je v Praze hustší než ve zbytku republiky, což využívání elektromobilů v běžném provozu ulehčuje. Bezplatné parkování na modrých zónách je dalším hmatatelným benefitem, který firmy vnímají.“

České firmy navýšily meziročně podíl aut s alternativními pohony (včetně plynu) o třetinu. Zatímco loni mělo alespoň jeden typ vozidla s alternativními technologiemi jen 14 % firem, letos je to již 22 %. Vyplývá to z průzkumu Arval Mobility Observatory, který každoročně organizuje společnost Arval, poskytovatel vozů na operativní leasing.

Podle průzkumu se výrazně zvýšil zájem především o plug-in hybridní vozy, podíl firem mající tyto vozy ve flotile meziročně vzrostl sedminásobně. Navýšil se také zájem o elektromobily, které se letos objevují v 8 % firemních flotil, tedy dvojnásobně více než loni. I přes tyto nárůsty Česko ve využívání alternativních technologií zaostává za ostatními členskými státy EU, včetně Portugalska, Lucemburska nebo Polska.

Podle jiného průzkumu společnosti EY devět z deseti firem v Česku elektromobil nemá a ani ho neplánuje pořídit (čtěte více).