Stát na mýtném vybral meziročně o deset procent víc, zvýšil se i počet transakcí

Letošní únor měl díky přestupnému roku 21 pracovních dní, tedy o jeden den více než loni. Jeden pracovní den navíc ale podle mluvčího CzechTollu Miroslava Beneše pokryje pouze nárůst o jednotky procent, ne o deset, který společnost zaznamenala. Vyjádření sdružení tuzemských automobilových dopravců Česmad Bohemia k oživení nákladní dopravy v únoru ČTK shání.

Téměř 79 procent, zhruba 659 000 zaregistrovaných vozidel nad 3,5 tuny, mělo zahraniční registrační značky, zbytek podle Beneše připadá na poplatky zaplacené provozovateli vozidel registrovaných v Česku. K těmto registrovaným vozidlům vydal CzechToll dopravcům asi 648 000 kusů palubních jednotek.

Dojde k úpravám mýtného

Od března letošního roku navýšil stát mýtné o poplatek za emise oxidu uhličitého. Mýtné se tím zvýšilo o zhruba 15 procent. Změna vychází z evropské směrnice. K úpravám mýtného dojde ještě od pondělí 25. března, kdy začnou platit opravené sazby mýtného. Vláda totiž zvýšení mýtného od 1. března schválila i s chybou, kterou ve výpočtu udělali úředníci ministerstva dopravy. Lišit by se nové sazby podle ministra Martina Kupky měly o haléře. Dopravci kvůli změnám očekávají bezprostřední zdražení dopravy.

Vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 byla automaticky zařazena do základní emisní třídy jedna s nejvyššími poplatky a nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy s nižšími poplatky. Jejich provozovatelé nemusí podnikat žádné kroky. Výjimkou jsou vozidla s elektrickým nebo vodíkovým pohonem, která patří do emisní třídy pět s nejnižšími poplatky. Dopravcům s ostatními vozidly doporučuje CzechToll zkontrolovat nárok na zařazení do vyšší emisní třídy na webu věnovaném změnám.

CzechToll patří do investiční skupiny PPF. Společnost na konci roku 2019 vystřídala na pozici správce mýta v ČR rakouskou společnost Kapsch. Průměrný měsíční výběr mýtného od vozidel s hmotností nad 3,5 tuny přesahuje 1,15 miliardy korun. Ředitel společnosti Petr Chvátal odhaduje celkovou výši mýtného vybraného v letošním roce na zhruba 15 miliard korun.