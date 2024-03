Řídí podnapilí, ignorují ostatní řidiče. Piráty silnic čeká povinná terapie

Povinné terapeutické kurzy se týkají šoférů, kterým bylo zakázáno řízení na dobu delší než osmnáct měsíců. Kromě toho si tito lidé musí rovněž zopakovat autoškolu. Povinný bude kurz i pro ty, kdo odmítnout podstoupit test na přítomnost alkoholu nebo jiných omamných látek v krvi.

„Víme, že je to skupina řidičů, kteří odolávají trestům.V zásadě na ně často kašlou a dochází k dalšímu trestnému činu – maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Zkušenosti ze zahraničí, kde už je podobný způsob práce s rizikovými řidiči běžný, nicméně ukazuje, že takováto sezení dokážou počty opakovaných přestupků a trestných činů za volantem výrazně snížit.

To potvrdily i pilotní programy, které se uskutečnily v Česku. Šlo zatím o zhruba osm set terapeutických kurzů, ze kterých ale vyplývá, že míra recidivy se u jejich účastníků snížila o sedmdesát procent. Respektive že tito šoféři během následujících dvanácti měsíců rizikové chování nezopakovali – přesněji, že při něm nebyli přichyceni.

V autoškole bývají premianti

Nejrizikovějších osm procent řidičů může podle statistik za plnou čtvrtinu všech nejzávažnějších dopravních nehod. Nejde přitom o lidi, kteří by měli problémy s ovládáním auta, nebo neznalostí předpisů. Naopak jsou v těchto dovednostech podle lektorů často vysoce nadprůměrní.

Problémy ale bývají jinde. Nejčastější typ, kterým ani psychologická terapie nepomůže, představují podle Veroniky Kučerové, která v Centu dopravního výzkumu řídí oblast dopravní psychologie, lidé s různými závislostmi, zejména na alkoholu.

Efektivnější je práce s hříšníky, kteří porušují předpisy kvůli svému mantálnímu nastavení: například nejsou schopní efektivně plánovat, a pak ze spěchu překračují povolenou rychlost. Výsledky ale kurzy mají i u lidí podstatně rizikovějších.

„Někdy to mohou být i závažnější osobnostní odchylky, tedy sklony k impulzivitě nebo agresivitě. Nebo to jsou lidé, kteří nejsou empatičtí a moc je nezajímá, co pociťují druzí. Na druhou stranu i tyto lidi můžete naučit chovat se jinak. Když ne proto, aby nikomu neublížili, tak proto, že se budou bát sankce,“ dodala Kučerová.