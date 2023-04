Japonské aerolinky sčítají škody. Kvůli chybě prodávaly letenky pod cenou

Například let v první třídě z Jakarty přes Tokio, New York až do Karibiku vyšel některé šťastlivce jen na 890 dolarů (zhruba 19 tisíc korun). Tato zhruba 14 500 kilometrů dlouhá trasa v první třídě by ale za normálních okolností stála asi dvacetkrát víc. Nešlo však o jedinou trasu, kde k takové chybě došlo a ekonomické škody budou pro japonské aerolinie velké. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Johnny Wong si stihl zarezervovat zpáteční letenku v business třídě z Jakarty do Honolulu přes tokijské letiště Narita za 550 amerických dolarů (zhruba 12 tisíc korun). „Nikdy jsme si ani nepomyslel, že se mi něco takového poštěstí,“ uvedl pro Bloomberg devětadvacetiletý muž. Nyní taková letenka vyjde podle oficiálních stránek japonské aerolinie na 8 200 dolarů (175 tisíc korun).

Vedení společnosti All Nippon Airways se k celé věci rozhodlo vyjádřit během středy a uvedlo, že chyba vznikla na firemních webových stránkách ve Vietnamu, kde byl v nákupním košíku uveden chybný měnový přepočet. Společnost ale neuvedla, kolik lidí si tyto zlevněné letenky nakoupilo a uvedla, že příčinu této chyby i její ekonomické rozměry zatím interně prošetřuje.

Stalo se to i jiným

Mluvčí společnosti se k problému nejprve uvedl, že aerolinie bude takové zlevněné letenky plnohodnotně uznávat. Později si to ale dopravce začal rozmýšlet a od takového vyjádření ustoupil.

Oficiální stanovisko by k tomuto problému měla společnost All Nippon Airways vydat do konce dubna. Do té doby ale budou zlevněné letenky pro jejich kupce v plné platnosti.

Podle agentury Bloomberg se většina takto chybně vypočítaných letenek týkala cest z indonéského hlavního města Jakarty do Japonska a z něj následně do amerického New Yorku i dalších destinací v oblasti jihovýchodní Asie, tedy třeba i na Bali nebo Singapuru.

Není to ale poprvé, co se něco takového leteckým společnostem v praxi stalo. V roce 2019 třeba aerolinie Cathay Pacific Airways prodávala letenky v první a byznys třídě na trase z Vietnamu do USA za pouhých 675 dolarů (15 tisíc korun). Běžná jejich cena činila v té době asi 16 tisíc dolarů (342 tisíc korun).

Počátkem dubna postihla leteckou společnost All Nippon Airways další nepříjemnost v podobě výpadku rezervačních systémů. Zaměstnanci letiště se zoufale snažili udržet pořádek na tokijském letišti Haneda poté, co společnost nebyla schopna odbavit tisíce pasažérů. Nešlo provádět ani rezervace letů, ANA jich zrušila dvaadvacet.