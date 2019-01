Úlet za 360 tisíc. Letenky pro boháče aerolinka prodávala za babku

„Můj Bože, to je úžasná cena. Z jihovýchodní Asie do New Yorku v první třídě letět už za 675 dolarů,“ všiml si jeden ze spotřebitelů nebývale nízké ceny. Letenka v přepočtu za 15 tisíc korun se pro našince může zdát drahá, ale v cenové politice Cathay Pacific šlo o štědrý cenový úlet. Stejnou destinaci v kategorii byznys s odletem v červenci a v září totiž normálně nabízí za 16 tisíc dolarů, tedy přibližně 360 000 korun.

Šťastlivci, kteří si letenku stihli koupit, se tak mohou těšit na luxus včetně přednostního odbavení, přístupu do exkluzivních letištních salónků nebo na vybrané kulinářské speciality na palubě. Samozřejmostí je profesionální obsluha, která vás bude oslovovat jménem, dostupnost hi-tech multimédií nebo možnost zdřímnout si na lůžku.

Za zlomek ceny nabízela aerolinka koncem prosince také letenky v byznys a první třídě z Hanoje do Vancouveru. Zákazníci je mohli pořídit za méně než tisíc dolarů. Všechny lety se mají uskutečnit v říjnu.

Kolik takových letenek Cathay Pacific prodala, není jasné. Společnost však po chvíli váhání na síti Twitter připustila, že šlo o chybu, nicméně zvýhodněné letenky klientům ponechá.

Hongkongský dopravce neprožívá nejšťastnější období. Loni v březnu zaznamenal první meziroční ztrátu a nyní se snaží vrátit do černých čísel. Firma zápolí s konkurencí nízkonákladových dopravců z Hongkongu, Číny a jihovýchodní Asie.

Loni postihla firmu aféra obřího úniku osobních dat o 9,4 milionech pasažérů. Z interních systémů unikly údaje o cestování, číslech pasů, emailových adresách klientů i data z kreditních karet.

Podle BBC a Bloombergu se většinou v případě chybné cenotvorby letecké společnosti zachovají ke klientům vstřícně a levnější letenky jim ponechají. To se stalo například v roce 2014 u Singapore Airlines, která v roce 2014 nabídla letenky za méně než polovinu jejich obvyklé ceny. Opačným příkladem je třeba politika americké United Airlines, která zrušila letenky na transatlantické lety, které externí partner prodával za méně než 100 dolarů.

Zmíněná letenka za 16 tisíc dolarů je na české poměry extrémně drahá. Cestující z Prahy mohli v roce 2017 zakoupit nejdražší letenku do Singapuru u Singapore Airlines za 265 tisíc korun. V ceně letenky v první třídě největšího stroje A380 měly pro sebe dvě osoby přepychový apartmán s manželskou postelí a interiérem od francouzského návrháře Jean-Jacquese Costa.