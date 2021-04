Miliardový byznys vyschl, technologický obr Kapsch se stahuje z Česka

Kromě miliardového byznysu s mýtnými poplatky druhou polovinu příjmů tvořily státní zakázky na zabezpečování tuzemských železničních tratí. Oba tyto pilíře jsou pryč a firma se z Česka postupně vytrácí.

Největší ranou byla pochopitelně ztráta zakázky na správu mýtného systému, kterou od začátku loňského roku převzala společnost CzechToll patřící do konsorcia nedávno zesnulého miliardáře Petra Kellnera.

„Z důvodu útlumu aktivit souvisejících s provozem mýtného systému přistoupila společnost k propouštění zaměstnanců v roce 2020,“ uvedl v úvodu poslední účetní uzávěrky jednatel Karel Feix. Ten zároveň nastínil další působení společnosti jako snahu vyhledávat další obchodní příležitosti k jiným obchodním aktivitám v oblasti telekomunikačních řešení v dopravní infrastruktuře. „Vedení společnosti nepředpokládá ukončení činnosti po dobu minimálně 12 měsíců od data účetní uzávěrky a má dostatek finančních zdrojů na její činnost,“ doplnil.

Po roce ovšem manažer, který rakouské společnosti zařídil třináct let stabilního příjmu, skončil a podle informací MF DNES se rozpouští i jeho český tým. Samotná firma nechce budoucnost v Česku komentovat, zákulisní informace nicméně potvrzují změny, které oznámila do obchodního věstníku. Ke konci března například rakouská matka Kapsch Telematic Services změnila společenskou smlouvu české dceřiné firmy a rozpustila její dozorčí radu. Na místo českého managementu pak podle zveřejněného dokumentu bude soudní spory, které Kapsch s českými úřady vede, nadále samostatně koordinovat advokát Richard Cihlář.

Stamilionové bolestné na rozloučenou

Zdaleka největší spor se týká řízení o náhradu škody za problematický tendr na nového mýtného správce, ve kterém se firma dožaduje půlmiliardové náhrady. Žalovaným však není ministerstvo dopravy, ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který dopravnímu resortu umožnil s novým správcem uzavřít smlouvu na správu systému před tím, než byly vypořádány všechny připomínky původního mýtného výběrčího.

Šance firmy na stamilionovou náhradu otevřel Nejvyšší správní soud. Ten sice uznal, že zakázka pro CzechToll platí, zkritizoval ale roli ÚOHS v tendru a dal tak fakticky za pravdu Kapschi, který dlouhodobě tvrdí, že proti společnému postupu ministerstva a antimonopolního úřadu se v Česku nemohl domoci spravedlnosti.

V úplně jiných řádech se pohybuje žaloba, kterou se nyní připravuje podat vůči Kapschi Ředitelství silnic dálnic.(ŘSD) Konkrétně jde o součinnost, kterou Kapsch za úplatu slíbil státu poskytnout při přechodu ze svého mikrovlnného systému do nového satelitního systému. U řady položek se snaží stát spory s firmou narovnat mimosoudní dohodou, v případě vybudování nového datového centra ale jednání k dohodě nesměřují.

„ŘSD tím vznikla škoda v hodnotě 16 992 416,- Kč. Dodavatel s uvedeným tvrzením ŘSD nesouhlasí a v této otázce trvá mezi stranami spor, který bude řešen soudní cestou,“ uvedl mluvčí státních silničářů Jan Studecký.

Ani ze železnice už zisky netečou

Zatímco u českého mýta firmě zdroj příjmů vyschl, u druhé poloviny tuzemského byznysu Kapsche je příběh ještě prostší. Divizi zabývající se zabezpečováním železničních tratí rakouská centrála prodala před dvěma roky jiné rakouské technologické firmě S&T AG. Zatímco Kapsch CarrierCom byl pravidelným účastníkem tendrů na tuzemské železnici, jeho nástupce už takový zájem o bezpečí na tuzemské železnici a peníze z něj plynoucí zájem nejeví.

Nešlo přitom o žádné malé zakázky. V roce 2014 zvítězila například v soutěži na zabezpečení hlavní koridorové trati z Kolína do Havlíčkova Brodu a do Brna a rovněž traťového úseku spojujícího Beroun s Benešovem přes Prahu. Vybavení kolejí takzvanými balízami, které dokážou prostřednictvím mobilního telefonního signálu komunikovat s projíždějícími vlaky v součtu na zhruba třech stech kilometrech trati vyšlo na téměř miliardu korun. A nebyla to zdaleka jediná zakázka, kterou tuzemský Kapsch buď samostatně nebo ve spolupráci s konkurenční AŽD Praha získal.