Stát uvolní další dvě miliardy korun na vývoj chytrých aplikací v dopravě

Podobnou částku na vznik technologických inovací už stát nabídl v rozmezí let 2019 až 2022. České firmy, startupy a týmy z tuzemských vysokých škol z této částky během tohoto období dokázaly vyčerpat zhruba 1,3 miliardy korun.

Vznikla za ně kromě výše zmiňovaných inovací například chytrá železniční výhybka, která umí sama upozornit na to, že bude potřebovat servis nebo způsob navigace vrtulníků záchranné služby ve chvílích, kdy kvůli povětrnostním vlivům běžná navigace selhává.

Uzavírková samoobsluha

Jedna žádost, jeden úřad, jeden proces. To je ve shrnutí přínos projektu C-ZONE, na kterém v předchozím období pracovala ostravská Vysoká škola báňská ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu a firmami VARS Brno a Tam Tam Research. Jde o systém, který má snižovat byrokratickou zátěž pro žadatele při schvalování dopravních uzavírek a vyvarovat se tomu, co bylo donedávna na tuzemských silnicích běžné, tedy vršení oprav silnic bez centrálního plánování.

Fakticky tento systém informaci o schválené uzavírce rozešle do kanálů, jak ve státní správě, tak na zahájení dopravního omezení upozornit řidiče přímo do jejich mobilních telefonů. Právě tento systém má nyní velkou šanci se dostat do praxe. Za ministerstvo se pokusíme tento systém posunout dále. Za největší přínos považuji úsporu nervů šoférů,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Jednotlivým uchazečům o dotovaný výzkum nabízí agentura CzechInvest přímou podporu 1,1 milionu korun a mentoringové služby na rozvoj podnikání, případně na proražení v zahraničí. U větších technologicky náročných projektů může tato podpora vyrůst až na 4,5 milionu korun.

Pokud nový program schválí v září vláda, bude pomáhat vzniknout inovativním řešením v oblasti udržitelné a bezpečné mobility, nízkoemisní dopravy a automatizace dopravy. „Autonomní řízení patří k těm, které jsou hodně populární,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.