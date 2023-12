Zrušení tendru na nové metro znamená dva roky zdržení, varuje dopravní podnik

Zrušení soutěže na dostavbu metra by znamenalo dvouleté zpoždění a nárůst dopravy na už přetížené trase z Krče do centra. Zatímco na první etapě metra D už se pracuje, druhá kvůli vzájemným výpadům uchazečů o miliardovou zakázku skončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zpoždění by navíc kvůli současné inflaci přineslo stamilionové prodražení výstavby.