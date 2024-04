Stát na dálničních známkách vybral víc než loni, nejprodávanější byly roční

Cena roční známky se od března zvýšila z 1 500 na 2 300 korun, desetidenní a měsíční známky naopak zlevnily. V samotném březnu se počet prodaných známek po úpravě cen meziročně snížil zhruba o 11 procent na 500 629 známek, meziměsíčně pak o více než polovinu. Stát v březnu na známkách vybral 308,61 milionu korun, to bylo o 36 procent méně než loni v březnu.

V lednu a v únoru řidiči nejvíce kupovali roční viněty, v březnu desetidenní. „Celkově měly na prodejích za první čtvrtletí významný vliv poslední únorové dny, kdy se razantně zvýšil zájem o nákup především roční elektronické dálniční známky, což souviselo s avizovaným zvýšením její ceny od 1. března,“ řekl dnes ČTK ředitel státního podniku Cendis Jan Paroubek. Nejvíce ročních známek stát prodal 29. února, bylo to rekordních 219 279 vinět.

Nových jednodenních známek stát prodal 104 331 kusů, zhruba o 1 500 více než ročních. „Příjemným překvapením jsou březnová čísla prodejů jednodenní dálniční známky. Denní průměr se vyšplhal na 3 365 kusů,“ řekl Paroubek. Na jednodenních dálničních známkách stát vybral 226,43 milionu korun. Nejvíce je podle Paroubka řidiči kupovali o víkendech. „Rekordní byl pátek 29. března, kdy se prodalo 4978 kusů jednodenních e-známek,“ uvedl.

Roční dálniční známka od března zdražila na 2 300 korun, desetidenní kupon zlevnil o 40 korun na 270 korun a měsíční nově stojí 430 korun místo 440 korun. Od března ministerstvo dopravy nově zavedlo jednodenní dálniční známku, která stojí 200 korun.

Při úpravě cen se Česko muselo řídit evropskou směrnicí Euroviněta, která určuje, že měsíční známka musí být maximálně 19 procent ročního poplatku, desetidenní do 12 procent a denní do devíti procent. Celkový výnos z prodeje známek by se letos měl podle odhadů zvýšit.