Dálniční známka znovu zdraží příští leden, podle inflace, řekl Kupka

„Jde o to, abychom podobně jako v Rakousku zakomponovali do budoucí ceny také inflaci. Je to obvyklý postup a osvědčil se, místo toho, aby se pokaždé zasahovalo do ceny... Mělo by to být znovu od ledna 2025 (zdražení),“ uvedl Kupka.

Přesný výpočet chce ministr zveřejnit ve druhé polovině letošního roku podle vývoje inflace. „Ten ukazatel (inflace) je teď příznivý. Je to nad dvě procenta. Mělo by to tedy znamenat poměrně malé navýšení ceny dálničního kuponu,“ řekl ministr. Podle něj by se cena měla stanovovat na celé stokoruny.

Roční dálniční známka od 1. března zdražila z 1500 na 2300 korun. Desetidenní kupon naopak zlevnil o 40 korun na 270 korun a měsíční stojí 430 korun místo 440 korun. Přibyla jednodenní dálniční známka za 200 korun. Ceny dálničních známek se v České republice změnily po 12 letech.

Kupka poznamenal, že pokud by se roční kupon zdražil podle inflace, stál by přes 2500 korun. „Snažili jsme se najít rozumnou úroveň ceny s ohledem na postup času a rozšiřování dálniční sítě,“ řekl šéf resortu dopravy.

O záměru upravovat cenu známek pravidelně podle inflace mluvil Kupka v polovině února při své návštěvě ve Františkových Lázních. Novinářům tehdy také řekl, že postupně by se měla snižovat i úleva u dálničních kuponů pro hybridní a elektrická vozidla.

Těsně před zdražením v poslední únorový den řidiči zakoupili zatím nejvíc elektronických dálničních známek od spuštění systému v prosinci 2020. Pořídili jich téměř 219 300 za 316,2 milionu korun. V největší špičce se prodalo za vteřinu pět kuponů, uvedlo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.