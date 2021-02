Piloti si budou moci vybrat trasu letů přes Atlantik, slibují dispečeři

Trasa mezi Evropou a Severní Amerikou patří k nejrušnějším na světě, před pandemií umožnila uskutečnit zhruba 1 700 letů denně. Letadla tak následovala určené neviditelné trasy na nebi. Omezený provoz však momentálně umožňuje řídícím letového provozu od těchto pravidel upustit.

Organizace NATS a NAV Canada, které jsou zodpovědné za vzdušný prostor mezi Spojeným královstvím a Kanadou, prohlásily, že aerolinkám, co se týče tras, ponechají volnou ruku. Pokud to provoz dovolí, budou si piloti moci svou trasu vybrat. Experiment by mohl pomoci aerolinkám dosáhnout úspor nákladů a zároveň zredukovat škodlivé emise.

Britští vědci z Univerzity v Readingu v loňském roce zkoumali 35 tisíc letů nad Atlantským oceánem. Zjistili, že pokud by bylo letadlu umožněno lépe využívat vzdušné proudy, mohla by se snížit jejich spotřeba paliva až o 16 procent.

Každé modernější dopravní letadlo je hospodárnější. „Odhadujeme, že každá nová generace letadel je úspornější zhruba o 15 až 20 procent,“ říká Michael Gitt z Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu. Podle něj by využívání vzdušných proudů uspořilo přibližně stejné množství paliva jako nová generace letadel.

Právě pohonné hmoty jsou pro letecké společnosti momentálně největším výdajem a tvoří zhruba 30 procent jejich provozních nákladů.

Dopady na životní prostředí

Letecký průmysl rovněž ohrožuje životní prostředí, letecká doprava se podílí na celkových světových emisích oxidu uhličitého zhruba dvěma procenty. Pokud se však v následujících letech počet letů dramaticky zvýší, očekává se výrazný nárůst podílu.

Řešením by mohlo být využívání udržitelných paliv, která jsou ale mnohem dražší. Jako další možnost se nabízí využívání letadel s elektrickými motory.

Paul Williams z Univerzity v Readingu, který se zabývá problematikou atmosféry, tvrdí, že přechod na nová úspornější letadla, využívání biopaliv nebo letadel s elektrickým pohonem může emise významně snížit, ale jde o nákladnou variantu, přeměna leteckého průmyslu by navíc mohla trvat celá desetiletí.

„Jednoduché úpravy letových tras jsou zato mnohem levnější a mohou přinést výhody okamžitě,“ dodal.