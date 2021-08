Loď se v bouři převrátila a utrhla z kotvy. Myslel jsem, že umřu, říká Světlík

Byl to sen. Bláznivý. Riskantní. Na jeho konci mohl být světový rekord. Milan Světlík se sám pokusil převeslovat Atlantik. Začátek jeho cesty vypadal slibně. „Hodně jsem makal a vypadalo to nadějně,“ říká veslař v článku magazínu Víkend DNES. Nevyšlo mu to, málem přišel o život.